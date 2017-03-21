На окраине Дамаска сирийские войска отбили атаку террористов

Сирийская армия отразила серию нападений на востоке Дамаска. Об этом сообщает государственное телевидение.

Террористы запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра» предприняли вылазку на позиции военных, а также попытались захватить текстильную фабрику и офис электрической компании.



Боевики подорвали заминированную машину у блокпоста правительственных сил и попытались захватить текстильное предприятие, однако сирийские военнослужащие вовремя их заметили и уничтожили. К операции подключились сирийские ВВС, которые отслеживают передвижения отрядов экстремистов и наносят удары по их огневым точкам.



Военные действия на востоке Дамаска идут уже третьи сутки. Обстановка обострилась после того, как террористы «Джебхат ан-Нусры» и их союзники, не соблюдающие перемирия, два дня назад предприняли вооруженную вылазку с использованием подземных коммуникаций.