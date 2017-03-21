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  • 21.03, 14:35
    На окраине Дамаска сирийские войска отбили атаку террористов. Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На окраине Дамаска сирийские войска отбили атаку террористов

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    На окраине Дамаска сирийские войска отбили атаку террористов

    На окраине Дамаска сирийские войска отбили атаку террористов

    На окраине Дамаска сирийские войска отбили атаку террористов

      Сирийская армия отразила серию нападений на востоке Дамаска. Об этом сообщает государственное телевидение.

      Террористы запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра» предприняли вылазку на позиции военных, а также попытались захватить текстильную фабрику и офис электрической компании.

      Боевики подорвали заминированную машину у блокпоста правительственных сил и попытались захватить текстильное предприятие, однако сирийские военнослужащие вовремя их заметили и уничтожили. К операции подключились сирийские ВВС, которые отслеживают передвижения отрядов экстремистов и наносят удары по их огневым точкам.

      Военные действия на востоке Дамаска идут уже третьи сутки. Обстановка обострилась после того, как террористы «Джебхат ан-Нусры» и их союзники, не соблюдающие перемирия, два дня назад предприняли вооруженную вылазку с использованием подземных коммуникаций.

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