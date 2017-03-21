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  • 21.03, 14:36

    Песков: рассчитываем на выступление Самойловой на «Евровидении»

    3 комментария

    Песков: рассчитываем на выступление Самойловой на «Евровидении»

    Песков: рассчитываем на выступление Самойловой на «Евровидении»

    Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией с участием Юлии Самойловой в «Евровидении».

    При этом Дмитрий Песков отметил, что бойкотирование конкурса в случае отказа российской певице во въезде не является «не является вопросом Кремля».

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Что касается бойкота, то еще раз повторяю: наверное, это не совсем вопрос Кремля. Есть наш кандидат, он выбран, и мы рассчитываем на то, что российская исполнительница сможет представить нашу страну на этом международном конкурсе».

    Также Песков подчеркнул, что в Киеве пока не объявляли об официальных решениях, и отметил, что в Кремле продолжают следить за развитием ситуации.

    Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что ведомство подготовило документ о запрете Самойловой въезда в страну. Также против участия российской певицы в «Евровидении» выступили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который и вовсе призвал привлечь Самойлову к ответственности за визит в Крым.

    Между тем в команде российской певицы сообщили, что пока не получали никаких уведомлений о том, что Самойловой отказано во въезде на Украину.

    Напомним, Юлия Самойлова собирается выступить на «Евровидении-2017», которое состоится в Киеве в мае, с песней Flame is Burning. Певица имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле.

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