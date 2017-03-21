Песков: рассчитываем на выступление Самойловой на «Евровидении»

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией с участием Юлии Самойловой в «Евровидении».
При этом Дмитрий Песков отметил, что бойкотирование конкурса в случае отказа российской певице во въезде не является «не является вопросом Кремля».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Что касается бойкота, то еще раз повторяю: наверное, это не совсем вопрос Кремля. Есть наш кандидат, он выбран, и мы рассчитываем на то, что российская исполнительница сможет представить нашу страну на этом международном конкурсе».
Также Песков подчеркнул, что в Киеве пока не объявляли об официальных решениях, и отметил, что в Кремле продолжают следить за развитием ситуации.
ведомство подготовило документ о запрете Самойловой въезда в страну. Также против участия российской певицы в «Евровидении» выступили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который и вовсе призвал привлечь Самойлову к ответственности за визит в Крым.
Между тем в команде российской певицы сообщили, что пока не получали никаких уведомлений о том, что Самойловой отказано во въезде на Украину.
собирается выступить на «Евровидении-2017», которое состоится в Киеве в мае, с песней Flame is Burning. Певица имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Что касается бойкота, то еще раз повторяю: наверное, это не совсем вопрос Кремля. Есть наш кандидат, он выбран, и мы рассчитываем на то, что российская исполнительница сможет представить нашу страну на этом международном конкурсе».
Также Песков подчеркнул, что в Киеве пока не объявляли об официальных решениях, и отметил, что в Кремле продолжают следить за развитием ситуации.
ведомство подготовило документ о запрете Самойловой въезда в страну. Также против участия российской певицы в «Евровидении» выступили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который и вовсе призвал привлечь Самойлову к ответственности за визит в Крым.
Между тем в команде российской певицы сообщили, что пока не получали никаких уведомлений о том, что Самойловой отказано во въезде на Украину.
собирается выступить на «Евровидении-2017», которое состоится в Киеве в мае, с песней Flame is Burning. Певица имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле.
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