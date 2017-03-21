Следователи изучают видео схода «лавины» на пятерых прохожих в центре Омска

Следователи в Омске начали проверку по факту появившегося в Интернете видеоролика, на котором видно, как на группу молодых людей обрушивается снежная масса с крыши дома.
В Сети появился видеоролик, на котором видно, как на группу пешеходов в центре Омска с крыши жилого дома падает снежная масса.
Два человека успевают убежать, остальных троих снег валит с ног. Они быстро поднимаются, начинают отряхиваться и оглядываться по сторонам. Явно, что происшествие шокировало пешеходов. Судя по комментарию к ролику, инцидент произошел накануне, 20 марта.
В СК РФ по Омской области уточняют, что снежная «лавина» сошла с крыши двухэтажного здания на Любинском проспекте. Следователи разыскивают пешеходов, чтобы удостовериться в том, что люди не получили серьезных травм.
СК РФ по Омской области: «В ходе проверки будет выяснено, получили ли прохожие телесные повреждения, а также установлены лица, ответственные за уборку снега, действиям которых будет дана соответствующая правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей“».
В пресс-службе департамента городского хозяйства РИА Новости сообщили, что за очистку крыши, с которой сошел снег, ответственен арендатор — владелец расположенного в здании магазина.
Два человека успевают убежать, остальных троих снег валит с ног. Они быстро поднимаются, начинают отряхиваться и оглядываться по сторонам. Явно, что происшествие шокировало пешеходов. Судя по комментарию к ролику, инцидент произошел накануне, 20 марта.
В СК РФ по Омской области уточняют, что снежная «лавина» сошла с крыши двухэтажного здания на Любинском проспекте. Следователи разыскивают пешеходов, чтобы удостовериться в том, что люди не получили серьезных травм.
СК РФ по Омской области: «В ходе проверки будет выяснено, получили ли прохожие телесные повреждения, а также установлены лица, ответственные за уборку снега, действиям которых будет дана соответствующая правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей“».
В пресс-службе департамента городского хозяйства РИА Новости сообщили, что за очистку крыши, с которой сошел снег, ответственен арендатор — владелец расположенного в здании магазина.
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