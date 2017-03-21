Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Украиной

Меры безопасности на участке
белорусско-украинской границы были усилены после того, как группа вооруженных людей на автомобиле попыталась пересечь госграницу со стороны Украины.
Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский. Представитель ведомства пояснил, что инцидент произошел в ночь на 20 марта в пункте пропуска «Александровка».
Антон Бычковский: «В зоне ответственности Мозырского пограничного отряда проводятся оперативно-разыскные мероприятия. В связи с этим усилены меры безопасности как в самих пунктах пропуска, так и на территории пограничной зоны».
По словам Бычковского, сотрудники органов пограничной службы проводят мероприятия по контролю въезда, входа и пребывания в пограничной зоне лиц и транспортных средств, досматриваются все транспортные средства, усилены меры по проверке документов.
Представитель ГПК рассказал, что в ночь на 20 марта автомобиль марки «Джип» протаранил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и попытался прорваться на территорию Белоруссии со стороны Украины. Чтобы остановить нарушителя, белорусские пограничники применили табельное оружие.
В результате были задержаны двое мужчин, личности которых устанавливаются. При этом в салоне «Джипа» были найдены пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами. Кроме того, правоохранители полагают, что в машине мог находиться еще один нарушитель, которому удалось скрыться. В настоящее время организованы его поиски.
В свою очередь представитель ГПК Украины Олег Слободян заявил, что по результатам предварительной проверки, данный автомобиль границу Украины ни на въезд, ни на выезд не пересекал, передает «Интерфакс».
Антон Бычковский: «В зоне ответственности Мозырского пограничного отряда проводятся оперативно-разыскные мероприятия. В связи с этим усилены меры безопасности как в самих пунктах пропуска, так и на территории пограничной зоны».
По словам Бычковского, сотрудники органов пограничной службы проводят мероприятия по контролю въезда, входа и пребывания в пограничной зоне лиц и транспортных средств, досматриваются все транспортные средства, усилены меры по проверке документов.
Представитель ГПК рассказал, что в ночь на 20 марта автомобиль марки «Джип» протаранил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и попытался прорваться на территорию Белоруссии со стороны Украины. Чтобы остановить нарушителя, белорусские пограничники применили табельное оружие.
В результате были задержаны двое мужчин, личности которых устанавливаются. При этом в салоне «Джипа» были найдены пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами. Кроме того, правоохранители полагают, что в машине мог находиться еще один нарушитель, которому удалось скрыться. В настоящее время организованы его поиски.
В свою очередь представитель ГПК Украины Олег Слободян заявил, что по результатам предварительной проверки, данный автомобиль границу Украины ни на въезд, ни на выезд не пересекал, передает «Интерфакс».
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