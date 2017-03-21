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  • 21.03, 13:04

    Милонов пожаловался генпрокурору на масонов

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    Милонов пожаловался генпрокурору на масонов

    Милонов пожаловался генпрокурору на масонов

    Виталий Милонов попросил генпрокурора Юрия Чайку организовать проверку масонских сообществ в России.

    В своем обращении депутат Госдумы подчеркнул, что «масонские ложи» пытаются вмешивать в политику. Так, отдельные сторонники масонства пытались участвовать в выборах.

    Виталий Милонов, депутат Госдумы: «Согласно открытой информации, одна из главных целей масонства — „создание нового мирового порядка и мирового правительства на принципах Ордена масонов“. Другими словами, эта мистическо-общественная организация, имеющая представительства и отделения, в том числе в нашей стране, открыто заявляет о намерениях по вмешательству в демократические процессы».

    При этом народный избранник заявил, что законодательство запрещает иностранным и транснациональным компаниям заниматься политической деятельностью, однако «масонские ложи», которые «де-юре находятся в некой форме подчинения от своих зарубежных коллег», продолжают свободно работать, передает РИА Новости.

    Между тем на обращение Милонова уже ответили сами масоны. В организации «Великая ложа России» отметили, что готовы ответить на все вопросы Генпрокуратуры, а также заявили, что депутату следовало бы ознакомиться с историей масонства.

    Ждём вызова в Генпрокуратуру!) Готовы ответить на все вопросы. А Милонову следовало бы вначале почитать первоисточники п…

    Опубликовано Grand Lodge of Russia — Великая Ложа России 20 марта 2017 г.

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