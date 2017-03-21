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  • 21.03, 13:04

    «НТВ-видение» представляет документальный фильм Егора Колыванова «Русская Америка. Прощание с континентом»

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    <nobr>«НТВ-видение</nobr>» представляет документальный фильм Егора Колыванова «Русская Америка. Прощание с континентом»

    «НТВ-видение» представляет документальный фильм Егора Колыванова «Русская Америка. Прощание с континентом»

    <nobr>«НТВ-видение</nobr>» представляет документальный фильм Егора Колыванова «Русская Америка. Прощание с континентом»

    30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже Аляски. То странное обстоятельство, что документ подписали в 4 утра, видимо, стало отправной точкой для большого числа мифов и домыслов, которые вот уже на протяжении 150 лет сопровождают этот эпизод нашей истории.

    Зачем продали? Почему тайком? Ведь в Петербурге факт продажи не афишировали и не комментировали. Официально договор о продаже в Российской империи опубликовали только год спустя, и то в сборнике документов МИД на французском языке.

    Егор Колыванов: «Эта страница нашей истории, на мой взгляд, забыта незаслуженно. Да, конечно, распродажа собственных территорий — это не повод для гордости, а император Александр II и его окружение сделали всё, чтобы о сделке было известно как можно меньше. Но ведь, с другой стороны, надо помнить, что более 100 лет Аляску осваивали русские первопроходцы — сибирские и дальневосточные купцы. „Колонизация“ не всегда проходила исключительно мирными средствами. И вы только представьте: порой случались настоящие кровопролитные битвы между русскими промысловиками и индейцами! О расширении владений Российской империи в Северной Америке, можно сказать, в Петербурге узнавали постфактум. До сих пор на Аляске можно увидеть православные храмы, русские названия улиц, а многие современные жители самого большого американского штата говорят, что в их жилах есть доля русской крови».

    Фильм журналиста Егора Колыванова «Русская Америка. Прощание с континентом» снимался на Аляске, в Вашингтоне, в Санкт-Петербурге, Москве и даже на Валааме. Как ни странно, Валаамский монастырь тоже имеет непосредственное отношение к Российско-Американской компании. Именно оттуда на Аляску пришло православие.

    Егор Колыванов: «Нам удалось найти и снять много действительно уникальных артефактов, относящихся к истории Русской Америки. Например, в Эрмитаже нам показали единственный сохранившийся флаг Российско-Американской компании. Сейчас он находится в специальном закрытом хранилище, и в последний раз его оттуда доставали, наверное, лет 50 назад. И в следующий раз, видимо, достанут еще через полвека, к 200-летию продажи. А в Национальном архиве США мы нашли чек на 7,2 миллиона долларов с подписью русского посланника Стекля. Это означает, что золото за Аляску было получено. А вот дошло ли оно до России? Расскажем в нашем фильме».

    Смотрите фильм «Русская Америка. Прощание с континентом» в пятницу, 31 марта, в 23:40.

    31 марта на НТВ — к 150-летию продажи Аляски смотрите премьеру документального фильма Егора Колыванова "Русская Америка. Прощание с континентом".

    Опубликовано НТВ-видение 16 марта 2017 г.

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