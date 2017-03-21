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  • 21.03, 13:04

    Студент театрального училища избил двух девушек в московской подземке

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    Студент театрального училища избил двух девушек в московской подземке

    Студент театрального училища избил двух девушек в московской подземке

    Несовершеннолетний студент театрального училища им. М. Щепкина напал на двух девушек на станции Московского метрополитена. В результате одна из пострадавших получила серьезную травму.

    Инцидент произошел на станции «Курская» Кольцевой линии столичного метро. Там несовершеннолетний приезжий из Казахстана напал на двух девушек и причинил им травмы различной степени тяжести, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам собеседника агентства, нетрезвый молодой человек избил 19-летнюю жительницу Подмосковья и 23-летнюю москвичку.

    Источник: «У одной потерпевшей диагностирован закрытый перелом правой большеберцовой кости со смещением отломков, у другой — ссадины губы».

    Нападавший был задержан сотрудниками полиции. Правоохранители выяснили, что юноша летом 2016 года приехал в Москву из Алма-Аты и поступил на первый курс актерского факультета Высшего театрального училища им. М. Щепкина. В настоящий момент в отношении студента возбуждено уголовное дело о побоях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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