Нагрели: деньги миллионов россиян за услуги ЖКХ оседали в офшорах на теплых островах

Грандиозный скандал в коммунальной сфере: примерно 14 миллионов россиян и сотни крупных предприятий в разных городах долгое время значительно переплачивали по счетам за коммунальные услуги. А деньги, которые должны были идти на строительство ТЭЦ и других объектов, уходили в офшоры. Речь о крупнейших частных энергетических компаниях по производству и сбыту тепловой и электрической энергии — «Т Плюс» и «Ренова».

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Следователи полагают, что в ряде регионов — например, в Республике Коми — руководители подразделений давали взятки чиновникам, чтобы те не реагировали на необоснованное повышение тарифов. В результате были задержаны гендиректор «Т Плюс» Борис Вайнзихер и его партнер. По самым скромным подсчетам, в трубу улетели 33 миллиарда, по другим данным — все 100. Расследование корреспондента НТВ Вадима Болдырева.



Зияющая дыра во дворе жилой многоэтажки. За гигантскими клубами пара, вырывающимися наружу, — причина коммунального коллапса, оставившего без отопления тысячи квартир саратовцев. Труба центрального отопления прогнила настолько, что не выдержала напора горячей воды. Десятки тонн кипятка выплеснулись на мостовую под колеса авто.



Игорь Мулдагалиев, заместитель главного инженера территориального управления по теплоснабжению Саратова: «Проведены земляные работы, при которых были обнаружены дефекты».



Мулдагалиев — заместитель главного инженера Саратовского филиала ПАО «Т Плюс», организации, которая фактически является собственником всех теплоцентралей и ТЭЦ города. Ему как никому другому наверняка известно истинное положение дел с теплоснабжением. Результат проверки областной прокуратуры: 70% городских теплосетей изношены.



Светлана Разворотнева, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ: «Средства, которые получаются за счет платежей потребителей. Они могут вкладываться в модернизацию действующих объектов, а могут куда-то выводиться».



При этом цены за «коммуналку» с завидным постоянством продолжают расти. Саратов — всего лишь один из регионов страны, где монополию цен на свет и тепло фактически установила скандально известная компания «Т Плюс», бывший глава которой сейчас находится под арестом. Кипр, Британские Виргинские острова — следователям, возможно, еще предстоит поискать, в какой коммунальный рай утекли средства россиян.



За решеткой гендиректор «Т Плюс» Борис Вайнзихер и его партнер — совладелец группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик — оказались по подозрению в даче взятки руководителям региона. Их задержание и дальнейший арест — событие беспрецедентное. Ведь «Т Плюс» — один из крупнейших энергетических монополистов — аффилированная структура группы компаний «Ренова».



Катастрофическая ситуация в Коми перед началом отопительного сезона, по словам экспертов, — это и есть результат преступной схемы, когда местечковая власть вступает в сговор с коммерсантами.



Виктор Кудрявый, бывший замглавы министра топлива и энергетики РФ: «По известной компании „Т Плюс“ когда делали проверку за два года, оказалось, что от двух до трех с половиной раз снижены затраты на ремонт. А это уже последствия понятно какие. Это будет низкая надежность оборудования, и от этого все неприятности: и Воркутинская ТЭЦ, которую всю зиму лихорадило по этой причине».



Цены на услуги ЖКХ для населения растут, а средства, выделенные на модернизацию теплоцентралей, прямиком отправляются куда-нибудь на Виргинские острова.



Воркутинская ТЭЦ. Прошлогодняя съемка сделана кем-то из местных рабочих, которые выложили крик о помощи в YouTube: собственник — компания «Т Плюс» — довел предприятия до полной разрухи. Из девяти котлов исправными оказались только четыре. Даже страшно представить, каково состояние теплоцентралей, находящихся под землей. Результат не заставил ждать: кипяток, на улице — минус 30, люди — в домах без отопления.



Дело оказалось настолько громким, что о нем стало известно российскому президенту. По версии следствия, гендиректору «Т Плюс» Борису Вайнзихеру и его партнеру Евгению Ольховику все казалось мало. Чтобы местная власть закрывала глаза на рост тарифов, коммерсанты, как считают в СКР, платили взятки. По версии обвинения, топ-менеджеры «занесли» в кабинеты в общей сложности 800 миллионов рублей. Бывшее руководство республики, как и бывшие топ-менеджеры, сейчас за решеткой. В том числе и экс-глава региона Вячеслав Гайзер.



Пенза. Местная ТЭЦ. Обшарпанные стены украшают рисунки времен Олимпиады 80-го года. Большая часть оборудования произведена тогда же или еще раньше. В зале управления — устаревшая автоматика. Это за такую модернизацию платили горожане и выдавались многомиллиардные кредиты? Впрочем, секрет фирмы для экспертов недолго оставался секретом.



Олег Лурье, общественный деятель: «Предположим, компания просит 100 миллиардов в 12 регионов, получает эту достаточно крупную сумму, а в итоге тратит на модернизацию 10–15 процентов от данной суммы. Куда девается разница? А вот разница и уходит в офшоры с помощью довольно сложных схем».



Полученные кредиты и доход от эмиссии должны были пойти на развитие, однако отправились на счета нескольких офшорных компаний. Название одной из них — New Standart Management. Учредитель, как это не удивительно, компания «Ренова». За пару лет по фиктивным документам, считают эксперты, «Ренова» стала богаче на несколько десятков миллиардов.



Подробнее — в расследовании НТВ.