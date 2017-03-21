Фото Дурова в образе шахида появилось на его странице «ВКонтакте»

Основатель соцсети пока никак не прокомментировал кардинальную «смену имиджа».
На фото Павел Дуров изображен с густой черной бородой, в черных кожаных обрезанных перчатках, в левой руке — предмет, похожий на дуло оружия. Правой рукой Дуров якобы делает «такбир» — жест радости во славу Аллаха. В нижней части фото — строка с арабскими надписями.
Фото появилось на странице Дурова в социальной сети «ВКонтакте».
Как отмечает «Лента.ру», фото Дурова является коллажом, на оригинальном снимке изображен смертник запрещенного в России «Исламского государства», а надпись внизу гласит «Абу Зубейр аль-Аджали — да примет его Аллах — совершивший операцию истишхадия (самоподрыв) в районе Вади Хаджар».
Сам Дуров пока никак не прокомментировал появившийся «ВКонтакте» снимок.
Ранее Павел Дуров на своей странице в Twitter выложил новую фотографию на паспорт и пошутил, что похож на террориста, который любит использовать Telegram.
Фото появилось на странице Дурова в социальной сети «ВКонтакте».
Как отмечает «Лента.ру», фото Дурова является коллажом, на оригинальном снимке изображен смертник запрещенного в России «Исламского государства», а надпись внизу гласит «Абу Зубейр аль-Аджали — да примет его Аллах — совершивший операцию истишхадия (самоподрыв) в районе Вади Хаджар».
Сам Дуров пока никак не прокомментировал появившийся «ВКонтакте» снимок.
Ранее Павел Дуров на своей странице в Twitter выложил новую фотографию на паспорт и пошутил, что похож на террориста, который любит использовать Telegram.
My new passport photo is strangely suitable for media articles about terrorists using Telegram 🤔 pic.twitter.com/CVif7l626m— Pavel Durov (@durov) 18 марта 2017 г.
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