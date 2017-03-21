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  • 21.03, 11:33

    Поставщик оружия для теракта на Дубровке получил 19 лет колонии

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    Поставщик оружия для теракта на Дубровке получил 19 лет колонии

    Поставщик оружия для теракта на Дубровке получил 19 лет колонии

    Московский окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима соучастника теракта в театральном центре на Дубровке Хасана Закаева.

    Суд признал Хасана Закаева виновным в пособничестве террористам, захватившим заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Закаева приговорили к 19 годам лишения свободы.

    Михаил Удашкин, судья: «Признать Закаева виновным в покушении на подготовку теракта, покушении на убийство двух и более лиц, покушении на захват и удерживании заложников, приобретении и перевозке взрывчатых веществ и приговорить по совокупности преступлений к 19 годам лишения свободы в колонии строго режима».

    Ранее гособвинитель попросил приговорить соучасника теракта к 23 годам заключения в колонии строгого режима. Потерпевшие по делу просили вынести обвинительный приговор, оставив срок наказания на усмотрение суда, передает РИА Новости.

    Сам подсудимый в ходе следствия признал свою вину лишь частично. Закаев заявлял, что не был членом банды Шамиля Басаева, ничего не знал о готовящемся теракте и считал, что перевозит в Москву оружие и боеприпасы, а не взрывное устройство. Он рассказал, что перевез оружие через блокпосты за вознаграждение в 800 долларов. Ему заплатили только половину суммы, после чего он якобы отказался от дальнейшей работы на преступников.

    23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке террористы во время мюзикла «Норд-Ост» взяли в заложники более 900 человек и удерживали их на протяжении трех дней. Утром 26 октября был произведен штурм здания. В результате спецоперации все террористы были уничтожены. По официальным данным 130 заложников, в том числе 10 детей, погибли. 40 террористов были уничтожены в ходе спецоперации, шестеро соучастников захвата были приговорены к длительным срокам заключения, в международном розыске находится еще один человек — Герихан Дудаев.

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