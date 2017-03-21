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  • 21.03, 11:34

    В Красноярске пропавшего после похода в клуб подростка нашли мертвым

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    В Красноярске пропавшего после похода в клуб подростка нашли мертвым

    В Красноярске пропавшего после похода в клуб подростка нашли мертвым

    Дайверы обнаружили тело 17-летнего студента речного училища.

    Молодой человек пропал рано утром 12 марта. Подросток вышел из красноярского ночного клуба CENTR, где отдыхал с друзьями, после чего перестал выходить на связь. Его телефон был недоступен. 16 марта родственники обратились с заявлением о пропаже подростка.

    А накануне дайверы в Енисее обнаружили тело молодого человека. Сегодня его опознали родственники.

    Как сообщили в красноярском управлении СК, следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружено. Сейчас рассматриваются версии о несчастном случае и самоубийстве.

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