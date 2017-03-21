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  • 21.03, 11:33

    Глава МИД Сергей Лавров отметил день рождения в самолете: фото

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    Глава МИД Сергей Лавров отметил день рождения в самолете: фото

    Глава МИД Сергей Лавров отметил день рождения в самолете: фото

    Глава МИД Сергей Лавров отметил день рождения в самолете: фото
  • Фото: Maria Zakharova /facebook.com

    • Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства опубликовала в соцсети фото празднования дня рождения Сергея Лаврова.

    «День рождения С. Лавров отмечает в отличной компании и на высоте», — написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и опубликовала фотографию, на которой изображен глава МИД в окружении сотрудников.

    Фото сделано в самолете во время полета. На Сергее Лаврове — черная толстовка с собственной фотографией.

    21 марта глава российского внешнеполитического ведомства отмечает день рождения. Лаврову исполнилось 67 лет.

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