Глава МИД Сергей Лавров отметил день рождения в самолете: фото

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства опубликовала в соцсети фото празднования дня рождения Сергея Лаврова.
«День рождения С. Лавров отмечает в отличной компании и на высоте», — написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и опубликовала фотографию, на которой изображен глава МИД в окружении сотрудников.
Фото сделано в самолете во время полета. На Сергее Лаврове — черная толстовка с собственной фотографией.
21 марта глава российского внешнеполитического ведомства отмечает день рождения. Лаврову исполнилось 67 лет.
Фото сделано в самолете во время полета. На Сергее Лаврове — черная толстовка с собственной фотографией.
21 марта глава российского внешнеполитического ведомства отмечает день рождения. Лаврову исполнилось 67 лет.
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