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  • 21.03, 11:34
    Конкурсант шоу «Ты супер!» снялся в сериале с Ходченковой, Гармашем и Исаковой. Ты супер, дети и подростки, знаменитости, кино, музыка и музыканты, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Конкурсант шоу «Ты супер!» снялся в сериале с Ходченковой, Гармашем и Исаковой

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    Конкурсант шоу «Ты супер!» снялся в сериале с Ходченковой, Гармашем и Исаковой

    Конкурсант шоу «Ты супер!» снялся в сериале с Ходченковой, Гармашем и Исаковой

    Конкурсант шоу «Ты супер!» снялся в сериале с Ходченковой, Гармашем и Исаковой

      Международный музыкальный конкурс «Ты супер!» уже больше, чем просто телепроект. За время проведения шоу сбылись многие заветные мечты юных участников. Кто-то грезил о встрече с кумиром, кто-то хотел побывать за кулисами бродвейской постановки, а 15-летний Богдан Козлов из Калининграда мечтал увидеть, как снимают кино и сериалы.

      Организаторы проекта устроили Богдану Козлову экскурсию на съемочную площадку сериала «По ту сторону смерти», который выйдет в эфир телеканале НТВ в 2017 году. Главные роли в проекте исполняют такие знаменитые артисты, как Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Виктория Исакова и Илья Любимов.

      Сюжет разворачивается вокруг таинственного расследования, которое ведут герои Сергея Гармаша и Светланы Ходченковой. Когда вокалист «Ты супер!» появился на съемочной площадке, шла работа над ключевой сценой. Богдан своими глазами увидел за работой костюмеров и гримеров, пообедал с актерами и даже снялся в одной сцене вместе с Викторией Исаковой.

      Сергей Чекалов, режиссер: «Весь день парень провел на съемочной площадке, был предельно внимательным, по-настоящему заинтересованным, задавал нетривиальные вопросы, желая глубже понять проект. Роль небольшая, но уже даст ему полезный опыт».

      В конце съемочного дня Богдан признался, что в будущем хочет попробовать себя в актерской профессии.

      Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе. Продолжение отборочных испытаний международного конкурса «Ты супер!» зрители увидят 25 марта в 20:00.

      Следить за новостями шоу и голосовать за понравившихся участников можно с помощью приложения для Android или iOS. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube.

      Маленьким зрителям конкурса предлагается продемонстрировать свои таланты и принять участие в караоке-акции «Ты супер!».

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