Москва поднялась на 15 строчек в рейтинге самых дорогих городов мира

Москва вернулась в первую сотню рейтинга самых дорогих для жизни городов мира.
Российская столица в этом году заняла 98-е место, став одним из лидеров роста рейтинга, составленного агентством Economist Intelligence Unit (EIU).
Самым дорогим городом для жизни четвертый год подряд признали Сингапур. На второй строчке оказался Гонконг. А замкнул тройку швейцарский Цюрих.
Также в десятку попали Токио, Осака, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.
Самым дешевым для жизни стал город Алма-Ата. Также в конце списка находятся нигерийский Лагос, индийский Бангалор, пакистанский Карачи, Алжир, Киев, Бухарест и Нью-Дели.
Самым дорогим городом для жизни четвертый год подряд признали Сингапур. На второй строчке оказался Гонконг. А замкнул тройку швейцарский Цюрих.
Также в десятку попали Токио, Осака, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.
Самым дешевым для жизни стал город Алма-Ата. Также в конце списка находятся нигерийский Лагос, индийский Бангалор, пакистанский Карачи, Алжир, Киев, Бухарест и Нью-Дели.
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