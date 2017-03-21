#ТЫСУПЕР!
Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.03, 11:33

    Москва поднялась на 15 строчек в рейтинге самых дорогих городов мира

    комментировать

    Москва поднялась на 15 строчек в рейтинге самых дорогих городов мира

    Москва поднялась на 15 строчек в рейтинге самых дорогих городов мира

    Москва вернулась в первую сотню рейтинга самых дорогих для жизни городов мира.

    Российская столица в этом году заняла 98-е место, став одним из лидеров роста рейтинга, составленного агентством Economist Intelligence Unit (EIU).

    Самым дорогим городом для жизни четвертый год подряд признали Сингапур. На второй строчке оказался Гонконг. А замкнул тройку швейцарский Цюрих.

    Также в десятку попали Токио, Осака, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.

    Самым дешевым для жизни стал город Алма-Ата. Также в конце списка находятся нигерийский Лагос, индийский Бангалор, пакистанский Карачи, Алжир, Киев, Бухарест и Нью-Дели.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru