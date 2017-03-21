#ТЫСУПЕР!
Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.03, 11:33

    В Таиланде умерла проглотившая 915 монет морская черепаха

    комментировать

    В Таиланде умерла проглотившая 915 монет морская черепаха

    В Таиланде умерла проглотившая 915 монет морская черепаха

    Морская черепаха по кличке Свинка-копилка, проглотившая 915 монет, умерла в ветеринарной больнице Чулалонгкорнского университета в Бангкоке от 200-кратного переизбытка никеля в крови.

    В Бангкок 26-летнюю черепаху доставили из зоопарка в провинции Чонбури. Рептилию привезли военные моряки, которые и рассказали о ее ухудшившемся в последнее время состоянии. Медики сделали черепахе операцию и удалили из желудка и кишечника 915 проглоченных монет разных стран мира. Однако Свинке-копилке это не помогло. Черепаха умерла из-за переизбытка никеля в крови.

    Известно, что умершая рептилия принадлежала к виду морских черепах, которому грозит исчезновение. В зоопарке Свинка-копилка обитала в специальном пруду с морской водой. В ее пруд посетители постоянно кидали монеты «на счастье», которые впоследствии и стали причиной гибели животного, передает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru