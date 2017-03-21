В Таиланде умерла проглотившая 915 монет морская черепаха

Морская черепаха по кличке
Свинка-копилка, проглотившая 915 монет, умерла в ветеринарной больнице Чулалонгкорнского университета в Бангкоке от 200-кратного переизбытка никеля в крови.
В Бангкок 26-летнюю черепаху доставили из зоопарка в провинции Чонбури. Рептилию привезли военные моряки, которые и рассказали о ее ухудшившемся в последнее время состоянии. Медики сделали черепахе операцию и удалили из желудка и кишечника 915 проглоченных монет разных стран мира. Однако Свинке-копилке это не помогло. Черепаха умерла из-за переизбытка никеля в крови.
Известно, что умершая рептилия принадлежала к виду морских черепах, которому грозит исчезновение. В зоопарке Свинка-копилка обитала в специальном пруду с морской водой. В ее пруд посетители постоянно кидали монеты «на счастье», которые впоследствии и стали причиной гибели животного, передает ТАСС.
Известно, что умершая рептилия принадлежала к виду морских черепах, которому грозит исчезновение. В зоопарке Свинка-копилка обитала в специальном пруду с морской водой. В ее пруд посетители постоянно кидали монеты «на счастье», которые впоследствии и стали причиной гибели животного, передает ТАСС.
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