Недовольный арендатор устроил поножовщину на московском рынке

В Москве задержан
63-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство двух человек.
По данным следствия, житель столицы поссорился с владельцем и управляющим помещения, которое арендовал. Во время ссоры злоумышленник с ножом набросился на своих оппонентов.
В результате мужчина 1964 года рождения скончался на месте. Управляющий 1969 года рождения доставлен в больницу, сообщили в московском управлении СК.
Как отмечает РИАМО, поножовщина произошла на рынке, который находится на Вешняковской улице на востоке Москвы.
В результате мужчина 1964 года рождения скончался на месте. Управляющий 1969 года рождения доставлен в больницу, сообщили в московском управлении СК.
Как отмечает РИАМО, поножовщина произошла на рынке, который находится на Вешняковской улице на востоке Москвы.
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