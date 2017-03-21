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  • 21.03, 11:33

    Недовольный арендатор устроил поножовщину на московском рынке

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    Недовольный арендатор устроил поножовщину на московском рынке

    Недовольный арендатор устроил поножовщину на московском рынке

    В Москве задержан 63-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство двух человек.

    По данным следствия, житель столицы поссорился с владельцем и управляющим помещения, которое арендовал. Во время ссоры злоумышленник с ножом набросился на своих оппонентов.

    В результате мужчина 1964 года рождения скончался на месте. Управляющий 1969 года рождения доставлен в больницу, сообщили в московском управлении СК.

    Как отмечает РИАМО, поножовщина произошла на рынке, который находится на Вешняковской улице на востоке Москвы.

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