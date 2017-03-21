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  • 21.03, 11:33

    В Томске на парковке нашли самодельное взрывное устройство

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    В Томске на парковке нашли самодельное взрывное устройство

    В Томске на парковке нашли самодельное взрывное устройство

    На одной из автомобильных парковок в Томске правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство.

    Как сообщает ТАСС, взрывное устройство было найдено на пакровке около 17-этажного жилого дома. Правоохранители, приехавшие на место ЧП, установили, что найденный предмет представляет угрозу. Жильцов одного из подъездов близлежащего дома эвакуировали, а взрывное устройство вывезли на специальный полигон и обезврежено.

    В свою очередь РИА Новости, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, отмечают, что опасный предмет оказался тротиловой шашкой без взрывателя.

    Источник: «Тротиловую шашку нашли на парковке на улице Нефтяная. Из ближайшего дома эвакуированы 20 человек».

    По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства ЧП выясняются.

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