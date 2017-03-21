#ТЫСУПЕР!
Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.03, 11:34
    Конгресс США более 5 часов искал «руку Кремля» на выборах президента Америки. Госдепартамент США, Трамп Дональд, кибератаки, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Конгресс США более 5 часов искал «руку Кремля» на выборах президента Америки

    1 комментарий

    Конгресс США более 5 часов искал «руку Кремля» на выборах президента Америки

    Конгресс США более 5 часов искал «руку Кремля» на выборах президента Америки

      В американском Конгрессе прошли первые слушания по якобы случившимся во время предвыборной кампании в США хакерским атакам, приписываемым России. За пять с половиной часов ни ФБР, ни АНБ не предоставили каких-либо доказательств причастности Москвы, но антироссийской риторики на слушаниях хватило и без этого.

      Впервые публично на вопросы законодателей согласился ответить директор ФБР Джеймс Коми вместе с адмиралом Майком Роджерсом, главой Агентства национальной безопасности, который был свидетелем на заседании. Несмотря на огромное внимание, прикованное в Америке ко всей этой истории, никаких доказательств причастности Кремля к взлому серверов Демократической партии и уж тем более влиянию на выборы представлено опять не было.

      Адам Шифф, конгрессмен: «Российская разведка вмешивалась во внутренние и политические дела европейских стран на протяжении десятилетий. И если мы не выясним, каким именно образом русские организовали эту беспрецедентную атаку, тогда в будущем нам останется винить только самих себя».

      Директор ФБР Коми подтвердил, что его ведомство ведет расследование вмешательства России в американские выборы и выясняет, насколько далеко команда Дональда Трампа зашла в своих отношениях с Москвой. Впрочем, на конкретный вопрос известно ли, что российские хакеры повлияли на подсчет голосов во время выборов, и Коми, и Роджерс ответили отрицательно.

      Картина получается странная. Русские помогли Америке выбрать Дональда Трампа, проведя кампанию по дезинформации через WikiLeaks и российский телеканал, а американский народ, выходит, только их смотрит и читает, раз Трамп победил.

      Если демократы на слушаниях в основном интересовались связями команды Трампа с Россией, то республиканцев больше волновали утечки из Белого дома, из-за которых, в частности, был вынужден уйти в отставку бывший советник Трампа Майкл Флинн. Он оставил свой пост после того, как стало известно о его беседах с российским послом в США Сергеем Кисляком. Расследование утечек начато, заявил директор ФБР.

      Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, это только начало слушаний, запланированных в Конгрессе на российскую тему. Если верить американским журналистам, к первому заседанию законодатели готовились несколько недель, читая и перечитывая необработанные ранее материалы спецслужб. Глядя на результат, можно предположить, что дальше публику ждет все то же самое.

      Новости по теме

      Смена власти в США

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru