Конгресс США более 5 часов искал «руку Кремля» на выборах президента Америки

В американском Конгрессе прошли первые слушания по якобы случившимся во время предвыборной кампании в США хакерским атакам, приписываемым России. За пять с половиной часов ни ФБР, ни АНБ не предоставили
каких-либо доказательств причастности Москвы, но антироссийской риторики на слушаниях хватило и без этого.
Впервые публично на вопросы законодателей согласился ответить директор ФБР Джеймс Коми вместе с адмиралом Майком Роджерсом, главой Агентства национальной безопасности, который был свидетелем на заседании. Несмотря на огромное внимание, прикованное в Америке ко всей этой истории, никаких доказательств причастности Кремля к взлому серверов Демократической партии и уж тем более влиянию на выборы представлено опять не было.
Адам Шифф, конгрессмен: «Российская разведка вмешивалась во внутренние и политические дела европейских стран на протяжении десятилетий. И если мы не выясним, каким именно образом русские организовали эту беспрецедентную атаку, тогда в будущем нам останется винить только самих себя».
Директор ФБР Коми подтвердил, что его ведомство ведет расследование вмешательства России в американские выборы и выясняет, насколько далеко команда Дональда Трампа зашла в своих отношениях с Москвой. Впрочем, на конкретный вопрос известно ли, что российские хакеры повлияли на подсчет голосов во время выборов, и Коми, и Роджерс ответили отрицательно.
Картина получается странная. Русские помогли Америке выбрать Дональда Трампа, проведя кампанию по дезинформации через WikiLeaks и российский телеканал, а американский народ, выходит, только их смотрит и читает, раз Трамп победил.
Если демократы на слушаниях в основном интересовались связями команды Трампа с Россией, то республиканцев больше волновали утечки из Белого дома, из-за которых, в частности, был вынужден уйти в отставку бывший советник Трампа Майкл Флинн. Он оставил свой пост после того, как стало известно о его беседах с российским послом в США Сергеем Кисляком. Расследование утечек начато, заявил директор ФБР.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, это только начало слушаний, запланированных в Конгрессе на российскую тему. Если верить американским журналистам, к первому заседанию законодатели готовились несколько недель, читая и перечитывая необработанные ранее материалы спецслужб. Глядя на результат, можно предположить, что дальше публику ждет все то же самое.
Адам Шифф, конгрессмен: «Российская разведка вмешивалась во внутренние и политические дела европейских стран на протяжении десятилетий. И если мы не выясним, каким именно образом русские организовали эту беспрецедентную атаку, тогда в будущем нам останется винить только самих себя».
Директор ФБР Коми подтвердил, что его ведомство ведет расследование вмешательства России в американские выборы и выясняет, насколько далеко команда Дональда Трампа зашла в своих отношениях с Москвой. Впрочем, на конкретный вопрос известно ли, что российские хакеры повлияли на подсчет голосов во время выборов, и Коми, и Роджерс ответили отрицательно.
Картина получается странная. Русские помогли Америке выбрать Дональда Трампа, проведя кампанию по дезинформации через WikiLeaks и российский телеканал, а американский народ, выходит, только их смотрит и читает, раз Трамп победил.
Если демократы на слушаниях в основном интересовались связями команды Трампа с Россией, то республиканцев больше волновали утечки из Белого дома, из-за которых, в частности, был вынужден уйти в отставку бывший советник Трампа Майкл Флинн. Он оставил свой пост после того, как стало известно о его беседах с российским послом в США Сергеем Кисляком. Расследование утечек начато, заявил директор ФБР.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, это только начало слушаний, запланированных в Конгрессе на российскую тему. Если верить американским журналистам, к первому заседанию законодатели готовились несколько недель, читая и перечитывая необработанные ранее материалы спецслужб. Глядя на результат, можно предположить, что дальше публику ждет все то же самое.
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