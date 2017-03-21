Сирийские военные получили дипломы саперов, костюмы защиты и миноискатели

Нынешний уровень поддержки сирийской армии со стороны России в борьбе с террористами эффективен и достаточен. Об этом президент Сирии Башар Асад заявил в интервью российским журналистам. Тому подтверждение — второй выпуск школы саперов, организованной российским международным противоминным центром. Более 90 подготовленных специалистов будут направлены в Пальмиру.

В Алеппо устроили большой праздник. В международном противоминном центре российские специалисты подготовили второй выпуск сирийских саперов. Любопытные дети с интересом наблюдали за происходящим с балконов соседних домов. Сирийские пионеры, обычно танцующие на праздниках очень зажигательные национальные танцы, в этот раз решили сделать сюрприз для россиян.



И для первого выпуска был очень серьезный отбор претендентов. Сейчас же в международный противоминный центр попали самые лучшие военнослужащие из всех недавно освобожденных от террористов провинций.



В программу включили как можно больше практических занятий, начиная от того, как правильно надеть защиту на себя (а это совсем непросто), какие приборы предназначены для разных типов фугасов и мин-ловушек, и заканчивая знаниями, позволяющими определить, какой сюрприз для тебя подготовил противник.



Юрий Ставицкий, начальник инженерных войск России: «После первого выпуска мы проанализировали качество подготовки курсантов, подправили программы. Специалисты наши тоже обогатились на практике знаниями».



Торжественный момент: позади у саперов 144 часа обучения. Помимо официального диплома об освоении специальности «сапер инженерных войск», которым молодые сирийцы очень гордятся, лучшим курсантам вручили костюмы защиты, и приборы для обнаружения мин. Один из присутствовавших на церемонии молодых сирийцев — курсант первого выпуска. Сейчас он в отпуске, приехал поддержать своих будущих коллег.



Омар Ахмад Салями, сапер сирийской армии: «Против нас в Сирии работают подготовленные террористами лучшие специалисты по подрывному делу из разных стран. Они каждый раз придумывают что-то новое. В моем подразделении вместе со мной было 6 саперов. Мы выполнили задачу — разминировали один из кварталов восточного Алеппо. Теперь люди могут спокойно вернуться в свои дома».



Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, уже завтра специалисты возьмут в руки спецоборудование и метр за метром начнут прочесывать все новые населенные пункты, из которых сирийская армия продолжает выбивать террористов.