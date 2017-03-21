#ТЫСУПЕР!
Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.03, 11:34

    СМИ узнали о возможном введении в России налога с продаж

    4 комментария

    СМИ узнали о возможном введении в России налога с продаж

    СМИ узнали о возможном введении в России налога с продаж

    Экономический блок правительства РФ обсуждает возможность возвращения налога с продаж.

    Как пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников, возвращение налога с продаж может стать альтернативой повышению ставки НДС до 22%, которое ранее анонсировал министр финансов РФ Антон Силуанов. По информации издания, в данном случае речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе в размере 2–3%.

    Чиновники полагают, что это позволит не увеличивать цену на сумму налога. Помимо этого предлагается зачислять часть сбора в бюджет муниципалитетов, чтобы заинтересовать местные власти в установке новых касс в рознице.

    Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил о вероятном снижении страховых взносов до 22% и одновременном увеличении налога на добавленную стоимость до 22%. По мнению Силуанова, соотношение 22/22 упростит отчетность для бизнеса, выведет из тени зарплаты и будет очень выгодно для экспортеров.

    Сейчас ставка НДС в России составляет 18%, общая ставка страховых взносов — 30%.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru