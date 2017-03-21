СМИ узнали о возможном введении в России налога с продаж

Экономический блок правительства РФ обсуждает возможность возвращения налога с продаж.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников, возвращение налога с продаж может стать альтернативой повышению ставки НДС до 22%, которое ранее анонсировал министр финансов РФ Антон Силуанов. По информации издания, в данном случае речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе в размере 2–3%.
Чиновники полагают, что это позволит не увеличивать цену на сумму налога. Помимо этого предлагается зачислять часть сбора в бюджет муниципалитетов, чтобы заинтересовать местные власти в установке новых касс в рознице.
Антон Силуанов заявил о вероятном снижении страховых взносов до 22% и одновременном увеличении налога на добавленную стоимость до 22%. По мнению Силуанова, соотношение 22/22 упростит отчетность для бизнеса, выведет из тени зарплаты и будет очень выгодно для экспортеров.
Сейчас ставка НДС в России составляет 18%, общая ставка страховых взносов — 30%.
Чиновники полагают, что это позволит не увеличивать цену на сумму налога. Помимо этого предлагается зачислять часть сбора в бюджет муниципалитетов, чтобы заинтересовать местные власти в установке новых касс в рознице.
Антон Силуанов заявил о вероятном снижении страховых взносов до 22% и одновременном увеличении налога на добавленную стоимость до 22%. По мнению Силуанова, соотношение 22/22 упростит отчетность для бизнеса, выведет из тени зарплаты и будет очень выгодно для экспортеров.
Сейчас ставка НДС в России составляет 18%, общая ставка страховых взносов — 30%.
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