Цена нефти Brent приблизилась к 52 долларам за баррель

Черное золото эталонных марок сдержанно дорожает благодаря ожиданиям, что страны, входящие и не входящие в ОПЕК, договорятся продлить ограничения добычи, чтобы поддержать рынок.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве цена майских фьючерсов на нефть Brent поднялась до 51 доллара 87 центов за баррель (+0,48%). К этому времени на электронных торгах в Нью-Йорке апрельский контракт на нефть WTI подорожал до 48 долларов 39 центов за баррель (0,35%).



Накануне углеводороды снижались в связи с увеличением числа эксплуатируемых в Соединенных Штатах буровых установок. Нефть WTI к закрытию сессии подешевела до 48 долларов 22 центов за баррель (-1,2%). Это минимальные значения за неделю. Brent потеряла 0,3% и стоила 51 доллар 62 цента за баррель.



Текущее соглашение нефтедобытчиков о снижении объемов производства действует до конца июня. Желаемого эффекта оно пока не возымело, так как не все страны-участницы полностью выполняют взятые на себя обязательства. Кроме того, другие производители, в первую очередь американцы, принялись наращивать добычу. По этой причине с начала 2017 года черное золото потеряло 10% цены. В ОПЕК заговорили о возможном продлении соглашения, но для этого необходимо, чтобы его поддержали Россия и других страны, не входящие в картель.