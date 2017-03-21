Российский изобретатель придумал инвалидную коляску для подводного плавания

Житель Ростовской области изобрел устройство, которое поможет людям с ограниченными возможностями в прямом смысле окунуться в новый мир. Разработка с говорящим названием «Барракуда» позволяет погружаться под воду прямо в инвалидном кресле и не просто плавать, а выполнять сложные пируэты. Новинкой уже заинтересовались профессиональные дайверы.

Это тот случай, когда удивляешься: почему раньше никто до этого не додумался? Подводные крылья и два электромотора дарят почти безграничные возможности тем, кто раньше лишь мечтал о покорении глубин. Одна отвертка, два болта и 5 минут времени. Гибрид инвалидной коляски и подводного буксировщика невероятно прост в сборке. Аккумуляторов хватает на час вольного парения в подводном мире.



Игорь Скикевич, парапутешественник: «Если захотели направо повернуть, отключаем левый двигатель и поворачиваем направо, и наоборот, если надо налево. Если захотели вверх подняться — опускаем, как в самолете».



Игорь Скикевич — автор изобретения. Несмотря на инвалидность, он автостопом проехал всю Россию и поднимался на горные вершины. Чтобы полюбоваться красотами морских глубин, в течение нескольких месяцев он модернизировал свою инвалидную коляску в домашней мастерской.



После того как необычное средство передвижения опробовал профессиональный дайвер, оно получило название «Барракуда». Скорость небольшая, но маневренность при этом потрясающая. Даже на небольшой глубине «Барракуде» по силам самые фантастические пируэты. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Антропова.