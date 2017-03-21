#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.03, 08:31

    Москву окутает густой туман

    комментировать

    Москву окутает густой туман

    Москву окутает густой туман

    Спасатели предупреждают москвичей об ухудшении погоды в российской столице и сильном тумане.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, густой туман ожидается в городе с 7:00 до 11:00, видимость составит 200–500 метров. Столичные спасатели призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, особенно в местах, где трассы пересекаются с водоемами. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

    Что касается погоды, то череда атмосферных фронтов принесет в Москву облачность и осадки. Температура в мегаполисе останется выше климатической нормы примерно на 5–6 градусов. Этой ночью местами прошли небольшие осадки, они сохранятся и днем, южный ветер будет дуть со скоростью 6–8 метров в секунду, днем столбики термометров покажут плюс 8–10 в столице и 6–11 выше нуля в пригороде.

    В ночь на среду ночью местами снова пройдет дождь, в Москве ожидается около нуля градусов, по области — от минус 2 до плюс 3. Дожди местами будут идти и днем, в Москве потеплеет до 8–10 градусов, в Подмосковье — до 5–10 градусов тепла.

    Новости по теме

    Весна-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru