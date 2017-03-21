Москву окутает густой туман

Спасатели предупреждают москвичей об ухудшении погоды в российской столице и сильном тумане.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, густой туман ожидается в городе с 7:00 до 11:00, видимость составит 200–500 метров. Столичные спасатели призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, особенно в местах, где трассы пересекаются с водоемами. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.



Что касается погоды, то череда атмосферных фронтов принесет в Москву облачность и осадки. Температура в мегаполисе останется выше климатической нормы примерно на 5–6 градусов. Этой ночью местами прошли небольшие осадки, они сохранятся и днем, южный ветер будет дуть со скоростью 6–8 метров в секунду, днем столбики термометров покажут плюс 8–10 в столице и 6–11 выше нуля в пригороде.



В ночь на среду ночью местами снова пройдет дождь, в Москве ожидается около нуля градусов, по области — от минус 2 до плюс 3. Дожди местами будут идти и днем, в Москве потеплеет до 8–10 градусов, в Подмосковье — до 5–10 градусов тепла.