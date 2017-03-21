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  • 21.03, 08:31
    В Амурской области военные при помощи подрывов освобождают Томь ото льда. Амурская область, взрывы, лед, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Амурской области военные при помощи подрывов освобождают Томь ото льда

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    В Амурской области военные при помощи подрывов освобождают Томь ото льда

    В Амурской области военные при помощи подрывов освобождают Томь ото льда

    В Амурской области военные при помощи подрывов освобождают Томь ото льда

      Инженерно-саперные подразделения Восточного военного округа провели подрыв льда на реке Томь вблизи города Белогорска.

      Специалистам потребовалось около 50 килограммов тротиловых шашек, которые закладывались в просверленные лунки. Эта операция позволила сойти паводковым водам и не допустить подтопления прибрежных территорий.

      Такие же работы в период ледохода будут произведены на реках бассейна Амура. В операции будут принимать участие команды саперов-подрывников и расчеты минометных батарей. Кроме того, созданы группы из состава переправочно-десантных подразделений для возможной эвакуации людей в случае необходимости.

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