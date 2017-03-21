В Амурской области военные при помощи подрывов освобождают Томь ото льда

Инженерно-саперные подразделения Восточного военного округа провели подрыв льда на реке Томь вблизи города Белогорска.

Специалистам потребовалось около 50 килограммов тротиловых шашек, которые закладывались в просверленные лунки. Эта операция позволила сойти паводковым водам и не допустить подтопления прибрежных территорий.



Такие же работы в период ледохода будут произведены на реках бассейна Амура. В операции будут принимать участие команды саперов-подрывников и расчеты минометных батарей. Кроме того, созданы группы из состава переправочно-десантных подразделений для возможной эвакуации людей в случае необходимости.