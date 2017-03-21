Самолет в Аргентине не мог приземлиться из-за уснувших диспетчеров

Уснувшие авиадиспетчеры стали причиной проблем с посадкой самолета компании Austral в аэропорту города
Ла-Риоха в Аргентине.
Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, пилот самолета в течение восьми минут был вынужден кружить над аэропортом, пытаясь установить связь с диспетчерами, но ответа не получал.
Аэропорт Ла-Риохи начинает работу в семь часов утра, но по штатному расписанию, авиадиспетчеры должны находиться на своих местах раньше этого времени и быть готовыми принимать самолеты. В этот раз они не успели проснуться, из-за чего и возникла проблемная ситуация, хотя самолет прибыл немного раньше графика.
Представитель местной ассоциации авиадиспетчеров Густаво Кирога встал в конфликте на сторону аэропорта.
Густаво Кирога: «Если самолет с пассажирами прилетает раньше установленного срока, это проблема компании, не запрограммировавшей нормально свои полеты, а винят всегда диспетчеров».
По его словам, диспетчеры не должны приходить на работу за час до прибытия первого самолета. «И они не работают по 24 часа, поэтому спать в командно-диспетчерском пункте, как говорит пилот, они не могли», — заявил Кирога.
Аэропорт Ла-Риохи начинает работу в семь часов утра, но по штатному расписанию, авиадиспетчеры должны находиться на своих местах раньше этого времени и быть готовыми принимать самолеты. В этот раз они не успели проснуться, из-за чего и возникла проблемная ситуация, хотя самолет прибыл немного раньше графика.
Представитель местной ассоциации авиадиспетчеров Густаво Кирога встал в конфликте на сторону аэропорта.
Густаво Кирога: «Если самолет с пассажирами прилетает раньше установленного срока, это проблема компании, не запрограммировавшей нормально свои полеты, а винят всегда диспетчеров».
По его словам, диспетчеры не должны приходить на работу за час до прибытия первого самолета. «И они не работают по 24 часа, поэтому спать в командно-диспетчерском пункте, как говорит пилот, они не могли», — заявил Кирога.
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