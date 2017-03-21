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  • 21.03, 08:31
    В Таиланде монах украл iPhone у сотрудника супермаркета: видео. Таиланд, гаджеты, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Таиланде монах украл iPhone у сотрудника супермаркета: видео

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    В Таиланде монах украл iPhone у сотрудника супермаркета: видео

    В Таиланде монах украл iPhone у сотрудника супермаркета: видео

    В Таиланде монах украл iPhone у сотрудника супермаркета: видео

      Полиция Таиланда изучает записи камер видеонаблюдения, установленные в одном из супермаркетов в провинции Чумпхон. У сотрудника торгового зала монах украл смартфон.

      На кадрах видно, как один из священнослужителей заметил оставленный на столе продавца iPhone, хватает его и прячет под одежду.

      В полиции полагают, что воришка далек от буддизма и специально переоделся монахом, чтобы совершить кражу.

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