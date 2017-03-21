В Таиланде монах украл iPhone у сотрудника супермаркета: видео

Полиция Таиланда изучает записи камер видеонаблюдения, установленные в одном из супермаркетов в провинции Чумпхон. У сотрудника торгового зала монах украл смартфон.

На кадрах видно, как один из священнослужителей заметил оставленный на столе продавца iPhone, хватает его и прячет под одежду.



В полиции полагают, что воришка далек от буддизма и специально переоделся монахом, чтобы совершить кражу.