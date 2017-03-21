В Азербайджане с размахом отмечают праздник Новруз

В Азербайджане с размахом отмечают старинный праздник Новруз. Он символизирует пробуждение природы и начало нового года.

Гулянья продлятся целую неделю. Старт торжествам дал лидер государства Ильхам Алиев. У средневековой Девичьей башни он зажег традиционный костер, а затем выполнил еще один праздничный ритуал.



Гулянья идут по всему Баку. В Старом городе проходит фестиваль с участием коллективов из восьми стран. Гостям показывают праздничные обряды, а туристов развлекают акробаты и канатоходцы.



Еще одной площадкой стал город ремесел. Там гости могут соткать ковер и испечь хлеб в старинной печи, а также прокатиться на ретро-автомобилях.

