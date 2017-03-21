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  • 21.03, 07:00
    В Азербайджане с размахом отмечают праздник Новруз. Азербайджан, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Азербайджане с размахом отмечают праздник Новруз

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    В Азербайджане с размахом отмечают праздник Новруз

    В Азербайджане с размахом отмечают праздник Новруз

      В Азербайджане с размахом отмечают старинный праздник Новруз. Он символизирует пробуждение природы и начало нового года.

      Гулянья продлятся целую неделю. Старт торжествам дал лидер государства Ильхам Алиев. У средневековой Девичьей башни он зажег традиционный костер, а затем выполнил еще один праздничный ритуал.

      Гулянья идут по всему Баку. В Старом городе проходит фестиваль с участием коллективов из восьми стран. Гостям показывают праздничные обряды, а туристов развлекают акробаты и канатоходцы.

      Еще одной площадкой стал город ремесел. Там гости могут соткать ковер и испечь хлеб в старинной печи, а также прокатиться на ретро-автомобилях.

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