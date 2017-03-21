#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.03, 07:00
    Теракт в Багдаде: боевики подорвали начиненную взрывчаткой машину. Ирак, взрывы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Теракт в Багдаде: боевики подорвали начиненную взрывчаткой машину

    комментировать
    Теракт в Багдаде: боевики подорвали начиненную взрывчаткой машину

    Теракт в Багдаде: боевики подорвали начиненную взрывчаткой машину

    Теракт в Багдаде: боевики подорвали начиненную взрывчаткой машину

      В результате мощного взрыва в Багдаде погибли 13 человек, больше 30 получили ранения. Об этом сообщила полиция Ирака.

      В МВД страны заявили, что в районе Амиль на воздух взлетел заминированный автомобиль, припаркованный рядом с оживленной торговой улицей. Жертвами атаки стали 13 мирных жителей, 31 человек получил ранения.

      Ранее арабские СМИ сообщали, что взрыв прогремел квартале, населенном преимущественно шиитами. По неофициальной информации, погибли по меньшей мере 23 человека, десятки пострадали.

      Ни одна из действующих в Ираке экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за этот теракт. По предварительным данным, за этим преступлением стоят боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»).

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru