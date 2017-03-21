Теракт в Багдаде: боевики подорвали начиненную взрывчаткой машину

В результате мощного взрыва в Багдаде погибли 13 человек, больше 30 получили ранения. Об этом сообщила полиция Ирака.

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В МВД страны заявили, что в районе Амиль на воздух взлетел заминированный автомобиль, припаркованный рядом с оживленной торговой улицей. Жертвами атаки стали 13 мирных жителей, 31 человек получил ранения.



Ранее арабские СМИ сообщали, что взрыв прогремел квартале, населенном преимущественно шиитами. По неофициальной информации, погибли по меньшей мере 23 человека, десятки пострадали.



Ни одна из действующих в Ираке экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за этот теракт. По предварительным данным, за этим преступлением стоят боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»).