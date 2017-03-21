Письма со взрывчаткой обнаружили на почте в Афинах

Восемь писем со взрывчатой смесью обнаружены в распределительном центре греческой почты на севере Афин.
Письма были обезврежены экспертами, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Греции.
Сообщается, что неизвестные адресовали послания различным лицам и институтам за пределами Греции. Взрывчатое вещество, находившееся в них, было «такого же рода», как и в пакете, поступившем на прошлой неделе в Минфин ФРГ.
Отметим, что 15 марта подозрительная посылка стала причиной эвакуации людей из здания финансового ведомства Германии, ее адресатом был министр Вольфганг Шойбле.
Днем позже похожую посылку получило парижское представительство Международного валютного фонда (МВФ). Пакет взорвался в руках у одной из сотрудниц. В результате она получила ожоги рук, лица; у нее также были повреждены барабанные перепонки.
Сообщается, что неизвестные адресовали послания различным лицам и институтам за пределами Греции. Взрывчатое вещество, находившееся в них, было «такого же рода», как и в пакете, поступившем на прошлой неделе в Минфин ФРГ.
Отметим, что 15 марта подозрительная посылка стала причиной эвакуации людей из здания финансового ведомства Германии, ее адресатом был министр Вольфганг Шойбле.
Днем позже похожую посылку получило парижское представительство Международного валютного фонда (МВФ). Пакет взорвался в руках у одной из сотрудниц. В результате она получила ожоги рук, лица; у нее также были повреждены барабанные перепонки.
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