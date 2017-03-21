Дочь Трампа получит кабинет в Белом доме и доступ к секретной информации

Иванка Трамп — старшая дочь американского президента Дональда Трампа — будет работать в Белом доме в личном кабинете.
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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на New York Post, об этом заявил адвокат Иванки Трамп Джейми Горелик.
При этом, как отмечается в сообщении, она не будет занимать каких-либо официальных постов в президентской администрации. Юрист отметил, что Трамп «будет добровольно соблюдать правила, установленные для правительственных служащих, не являясь таковой».
Вместе с тем, как пишет газета, ей будет предоставлен доступ к секретной информации. Муж Трамп — Джаред Кушнер — уже занимает пост старшего советника президента.
При этом, как отмечается в сообщении, она не будет занимать каких-либо официальных постов в президентской администрации. Юрист отметил, что Трамп «будет добровольно соблюдать правила, установленные для правительственных служащих, не являясь таковой».
Вместе с тем, как пишет газета, ей будет предоставлен доступ к секретной информации. Муж Трамп — Джаред Кушнер — уже занимает пост старшего советника президента.
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