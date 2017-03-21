Сирийские ПВО сбили израильский беспилотник

Сирийские средства ПВО сбили израильский беспилотник, который появился в небе над городом
Эль-Кунейтра на Голанских высотах.
Как передает РИА Новости, разведывательный беспилотник был поражен сирийскими военными после того, как нарушил воздушное пространство арабской республики в провинции Эль-Кунейтра.
Сообщается, что масса аппарата модели Skylark составляет около 7 килограммов, а грузоподъемность — 1,2 килограмма. Других деталей инцидента пока не приводится.
Напомним, что в ночь на пятницу израильская авиация была обстреляна с земли после того, как атаковала цели на территории САР. Тогда сирийская армия заявила, что зенитчикам удалось сбить один из самолетов, участвовавших в налете. Израильтяне в свою очередь отрицают наличие потерь и говорят, что одна из сирийских ракет была перехвачена системой ПРО. Целью удара они назвали колонну с оружием для бойцов ливанского движения «Хезболлах», которые сражаются на стороне президента Башара Асада.
Накануне министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал, что будет и впредь пресекать поставки оружия «Хезболлах», а также пригрозил уничтожать батареи ПРО Сирии, если те вновь откроют огонь по самолетам, задействованным в выполнении этой задачи. Комментируя данное заявление, президент Сирии Башар Асад подчеркнул, что защита границ страны является правом и обязанностью сирийцев, а политика его государства не зависит от того, с какими утверждениями выступает минобороны Израиля.
Сообщается, что масса аппарата модели Skylark составляет около 7 килограммов, а грузоподъемность — 1,2 килограмма. Других деталей инцидента пока не приводится.
Напомним, что в ночь на пятницу израильская авиация была обстреляна с земли после того, как атаковала цели на территории САР. Тогда сирийская армия заявила, что зенитчикам удалось сбить один из самолетов, участвовавших в налете. Израильтяне в свою очередь отрицают наличие потерь и говорят, что одна из сирийских ракет была перехвачена системой ПРО. Целью удара они назвали колонну с оружием для бойцов ливанского движения «Хезболлах», которые сражаются на стороне президента Башара Асада.
Накануне министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал, что будет и впредь пресекать поставки оружия «Хезболлах», а также пригрозил уничтожать батареи ПРО Сирии, если те вновь откроют огонь по самолетам, задействованным в выполнении этой задачи. Комментируя данное заявление, президент Сирии Башар Асад подчеркнул, что защита границ страны является правом и обязанностью сирийцев, а политика его государства не зависит от того, с какими утверждениями выступает минобороны Израиля.
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