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  • 21.03, 03:58

    Кассиры избили покупателя в московском супермаркете

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    Кассиры избили покупателя в московском супермаркете

    Кассиры избили покупателя в московском супермаркете

    Два кассира избили покупателя в супермаркете в Центральном округе Москвы.

    Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, пострадавший обратился в полицию. Он сообщил, что в магазине, расположенном в Новодевичьем проезде, у него произошел конфликт с двумя кассирами, которые нанесли ему телесные повреждения. Подозреваемых доставили в отдел полиции для разбирательства.

    Тем временем в пресс-службе компании, которой принадлежит супермаркет, сообщили, что проводят внутреннее расследование инцидента. Там отметили, что «сотрудники попытались противостоять посетителям, зашедшим в магазин предположительно в состоянии сильного алкогольного опьянения».

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