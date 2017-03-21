Кассиры избили покупателя в московском супермаркете

Два кассира избили покупателя в супермаркете в Центральном округе Москвы.
Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, пострадавший обратился в полицию. Он сообщил, что в магазине, расположенном в Новодевичьем проезде, у него произошел конфликт с двумя кассирами, которые нанесли ему телесные повреждения. Подозреваемых доставили в отдел полиции для разбирательства.
Тем временем в пресс-службе компании, которой принадлежит супермаркет, сообщили, что проводят внутреннее расследование инцидента. Там отметили, что «сотрудники попытались противостоять посетителям, зашедшим в магазин предположительно в состоянии сильного алкогольного опьянения».
Тем временем в пресс-службе компании, которой принадлежит супермаркет, сообщили, что проводят внутреннее расследование инцидента. Там отметили, что «сотрудники попытались противостоять посетителям, зашедшим в магазин предположительно в состоянии сильного алкогольного опьянения».
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