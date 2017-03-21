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  • 21.03, 00:56
    В Турции задержаны трое подозреваемых в связях с берлинским террористом. Берлин, Турция, задержание, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Турции задержаны трое подозреваемых в связях с берлинским террористом

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    В Турции задержаны трое подозреваемых в связях с берлинским террористом

    В Турции задержаны трое подозреваемых в связях с берлинским террористом

    В Турции задержаны трое подозреваемых в связях с берлинским террористом

      Турецкая полиция задержала троих мужчин, которые, предположительно, связаны с исполнителем теракта в Берлине 19 декабря 2016 года тунисцем Анисом Амри.

      Как сообщают местные СМИ, задержанные являются гражданами Германии ливанского происхождения. Их задержали в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, откуда они собирались вылететь в Европу.

      Напомним, 19 декабря 2016 года на площади в Берлине многотонный тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

      По данным немецких правоохранительных органов, атаку устроил тунисец Анис Амри, который предварительно застрелил водителя-поляка и завладел его большегрузным автомобилем. После теракта Амри удалось покинуть Германию. Через несколько дней на окраине Милана в ходе рядовой полицейской проверки он открыл стрельбу по патрульным и был ликвидирован ответным огнем.

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