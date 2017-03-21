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  • 21.03, 02:27
    Смерть в СИЗО: кто убил топ-менеджера «Роскосмоса». Москва, Роскосмос, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Смерть в СИЗО: кто убил топ-менеджера «Роскосмоса»

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    Смерть в СИЗО: кто убил топ-менеджера «Роскосмоса»

    Смерть в СИЗО: кто убил <nobr>топ-менеджера</nobr> «Роскосмоса»

      В Следственном комитете сообщили, что единой версии о причинах гибели в СИЗО топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова нет, и от дальнейших комментариев отказались. Также ничего не смогли объяснить программе «Итоги дня» в Службе исполнения наказаний, в Комитете по безопасности Госдумы, в Совете Федерации и в Роскосмосе.

      Ответов на вопрос, как погиб Евдокимов, нет уже третий день, с тех пор, как нашли его тело.

      Тем временем члены Общественной наблюдательной комиссии отметили странную деталь — за месяц до убийства Владимира Евдокимова неожиданно перевели в другую камеру. О причинах такого решения ФСИН пока молчит. Из шестиместной камеры топ-менеджер «Роскосмоса» попал в переполненную, где помимо него находились 11 человек. И если прежде Евдокимова окружали ровесники с аналогичными экономическими статьями, то теперь его соседями стали молодые наркоторговцы.

      Именно сокамерники Евдокимова рассказали правозащитникам, что нашли истекающего кровью Владимира Евдокимова в туалете тюремной камеры. И заверили, что в изоляторе он ни с кем не конфликтовал, да и с администрацией СИЗО проблем у него не было. Поэтому первой версией стало самоубийство. Но общественники относят ее к маловероятным.

      Иван Мельников, член Общественной наблюдательной комиссии в местах принудительного содержания: «Это убийство. Об этом говорят характерные раны. Было у него два ножевых, насколько мне известно, в область груди. И соответственно ранение в область шеи. Это вряд ли говорит, что это самоубийство».

      К этой же версии, похоже, склоняется и Следственный комитет. На официальном сайте СК сообщается, что уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное убийство». Но главный вопрос — если убийство, то это был бытовой конфликт с сокамерниками или Владимира Евдокимова устранили по чьему-то заказу? Еще один член наблюдательной комиссии Михаил Сенкевич, который сам 17 лет своей жизни провел в колониях, склоняется ко второму.

      Михаил Сенкевич, правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии: «Если это сделал профессионал, то, скорее всего, удар был первый по горлу, а потом все остальное. Если рассматривать версию бытового конфликта, то он, как правило, сопровождается максимальным шумом. Либо, когда затаил человек обиду, он не будет ждать, когда он зайдет в туалет. Это делается просто на койке».

      Тем временем всех соседей Евдокимова развели по одиночным камерам. Идут допросы. Показания дают и сотрудники ФСИН.

      Подробности — в видеоматериале.

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