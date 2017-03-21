Потерял контроль: кого Порошенко обвинил в хаосе на Украине

Новости о безуспешных атаках бойцов СВУ подтвердили громкое заявление президента Украины, который ранее публично признал полную потерю контроля над Донбассом. Ситуацию он назвал близкой к анархии, и обвинил во всем националистов, которые устроили блокаду самопровозглашенных республик.
Репортеры программы «Итоги дня» выяснили, что заставило МВФ взять тайм-аут с выдачей очередного транша Киеву, и почему Запад обвиняет украинского лидера в разжигании экономической войны.
Не успели чиновники МВФ отложить рассмотрение о выделении очередных денег Киеву, как президент Украины тут же поспешил оправдаться, заявив, что это никак не связано с воровством предыдущих кредитов. А все последние экономические проблемы Украины он свалил на радикалов, организовавших блокаду Донбасса. В своих соцсетях Порошенко был более откровенен — он признал, что Донбасс по факту больше не украинский.
Пётр Порошенко: «В результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эту территорию. Одновременно нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету».
Пока президент Украины валит вину на радикалов, которых еще недавно поддерживал, немецкие СМИ заподозрили украинских военных в новой попытке обострить ситуацию на юго-востоке. С целью предотвратить планы президента США Дональда Трампа по смягчению санкций против России.
Андреас Маурер, председатель фракции левых в парламенте Квакенбрюка, Германия: «Давайте посмотрим последние три года. Когда забывали про Украину или когда начинали критически говорить, Украина всегда обостряла ситуацию. Чтобы опять войти в роль, что смотрите, нас все бьют, с нами никто не разговаривает. У нас проблема, поэтому помогайте нам».
И как бы в подтверждение этих слов Пётр Порошенко на сегодняшней встрече с представителями Европейского инвестиционного банка в который раз попытался обвинить во всех бедах Россию. Киев менее официальный, в лице депутата Надежды Савченко, поправляет президента, и говорит, что в потере Донбасса виноваты только киевские власти.
Пока политики в Киеве спорят, как именно называть происходящее в Донбассе, простые украинцы занимают первое место по количеству граждан СНГ, получивших российские паспорта. В 2016 году их стало почти в два раза больше, чем в 2015.
Подробности — в видеоматериале.
Не успели чиновники МВФ отложить рассмотрение о выделении очередных денег Киеву, как президент Украины тут же поспешил оправдаться, заявив, что это никак не связано с воровством предыдущих кредитов. А все последние экономические проблемы Украины он свалил на радикалов, организовавших блокаду Донбасса. В своих соцсетях Порошенко был более откровенен — он признал, что Донбасс по факту больше не украинский.
Пётр Порошенко: «В результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эту территорию. Одновременно нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету».
Пока президент Украины валит вину на радикалов, которых еще недавно поддерживал, немецкие СМИ заподозрили украинских военных в новой попытке обострить ситуацию на юго-востоке. С целью предотвратить планы президента США Дональда Трампа по смягчению санкций против России.
Андреас Маурер, председатель фракции левых в парламенте Квакенбрюка, Германия: «Давайте посмотрим последние три года. Когда забывали про Украину или когда начинали критически говорить, Украина всегда обостряла ситуацию. Чтобы опять войти в роль, что смотрите, нас все бьют, с нами никто не разговаривает. У нас проблема, поэтому помогайте нам».
И как бы в подтверждение этих слов Пётр Порошенко на сегодняшней встрече с представителями Европейского инвестиционного банка в который раз попытался обвинить во всех бедах Россию. Киев менее официальный, в лице депутата Надежды Савченко, поправляет президента, и говорит, что в потере Донбасса виноваты только киевские власти.
Пока политики в Киеве спорят, как именно называть происходящее в Донбассе, простые украинцы занимают первое место по количеству граждан СНГ, получивших российские паспорта. В 2016 году их стало почти в два раза больше, чем в 2015.
Подробности — в видеоматериале.
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