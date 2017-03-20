Минобороны опровергло создание новой базы в Сирии

У России нет планов по размещению новой военной базы на территории Сирии. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Из сообщения Минобороны: «Никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской Республики новых российских военных баз нет».



В военном ведомстве отметили, что российский Центр примирения враждующих сторон, действующий в Сирии, осуществляет круглосуточный мониторинг режима прекращения боевых действий. Эта деятельность соответствует российско-турецким договоренностям от 30 декабря 2016 года.



Из сообщения Минобороны: «Для предотвращения нарушений … одно из отделений российского Центра примирения враждующих сторон размещено в провинции Алеппо около населенного пункта Африн, в районе соприкосновения отрядов курдского ополчения и подконтрольных турецкой стороне формирований Сирийской свободной армии».



Ранее в западных СМИ появилась информация, что Россия собирается построить новую военную базу на северо-западе Сирии. Отмечалось, что соответствующее соглашение якобы достигнуто между российскими военными и курдскими ополченцами.