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  • 20.03, 23:25

    Минобороны опровергло создание новой базы в Сирии

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    Минобороны опровергло создание новой базы в Сирии

    Минобороны опровергло создание новой базы в Сирии

    У России нет планов по размещению новой военной базы на территории Сирии. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

    Из сообщения Минобороны: «Никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской Республики новых российских военных баз нет».

    В военном ведомстве отметили, что российский Центр примирения враждующих сторон, действующий в Сирии, осуществляет круглосуточный мониторинг режима прекращения боевых действий. Эта деятельность соответствует российско-турецким договоренностям от 30 декабря 2016 года.

    Из сообщения Минобороны: «Для предотвращения нарушений … одно из отделений российского Центра примирения враждующих сторон размещено в провинции Алеппо около населенного пункта Африн, в районе соприкосновения отрядов курдского ополчения и подконтрольных турецкой стороне формирований Сирийской свободной армии».

    Ранее в западных СМИ появилась информация, что Россия собирается построить новую военную базу на северо-западе Сирии. Отмечалось, что соответствующее соглашение якобы достигнуто между российскими военными и курдскими ополченцами.

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