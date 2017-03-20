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  • 20.03, 21:54
    Российские депутаты и представители ПАСЕ встретились с Асадом. Асад, войны и вооруженные конфликты, Госдума, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российские депутаты и представители ПАСЕ встретились с Асадом

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    Российские депутаты и представители ПАСЕ встретились с Асадом

    Российские депутаты и представители ПАСЕ встретились с Асадом

    Российские депутаты и представители ПАСЕ встретились с Асадом

      Сегодня в столицу Сирии прибыла делегация депутатов Госдумы и представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы.

      Делегацию возглавляет вице-спикер нижней палаты российского парламента, лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Прибывшие в Сирию политики уже провели встречу с Башаром Асадом.

      Разговор, в частности, шел о формировании в сирийском парламенте комиссии по подготовке новой конституции страны. Это может помочь продвижению межсирийских переговоров в Женеве.

      Владимир Васильев: «Мы обсудили ряд чувствительных вопросов касательно выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности и формирование специальной рабочей группы по конституционной проблематике на площадке межсирийского диалога в Женеве».

      Также были затронуты вопросы национальных автономий, укрепления диалога сирийских властей с рядом национальных общин. Обсуждался и обмен пленными. По каждому вопросу удалось достичь «единой позиции», отметил Васильев.

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