Велосипедисты из Петербурга отправляются в благотворительную экспедицию

Крутить педали за здоровье северян решили участники велопробега, который состоится в конце марта — начале апреля и будет посвящен проблеме поиска доноров костного мозга.

Команда петербургских велосипедистов отправляется в арктическую экспедицию. Путешествие стартует 25 марта и продлится до 12 апреля. Цель покорения сурового побережья Колымы и Восточно-Сибирского моря — привлечь внимание к проблеме пополнения Национального регистра доноров костного мозга.



Сейчас в нем насчитывается 65 тысяч 211 человек. И среди них практически нет коренных жителей Крайнего Севера. Также в расширении соответствующей базы заинтересованы и биогенетики, рассказал работающий по приглашению Санкт-Петербургского университета профессор Стивен О’Брайен. Ученый признался, что будь он моложе, с удовольствием бы оседлал велосипед ради такого благого дела. Пока в России была устроена лишь одна подобная акция «Крути против рака груди».



Илья Гуревич, капитан команды «ВелоАрктика»: «Мы будем крутить за то, чтобы люди, которые живут на северах, имели бы возможность найти доноров костного мозга. Чтобы успешно находить доноров, нужно, чтобы реально миллионы людей состояли в этом процессе».



В Якутии, где идет подготовка к празднованию 95-летия республики, с нетерпением ждут четвертку экстремалов-велосипедистов. Преодолевать маршрут придется при минус 26 градусах. Ежедневные видеоотчеты о ходе экспедиции будут публиковаться на сайте благотворительного фонда «АдВита», к 15-летию которого и приурочена акция.



Как подчеркнула административный директор благотворительной организации, пополнив регистр доноров, можно существенно снизить затраты на подбор необходимого материала для трансплантации костного мозга. Сейчас, чтобы решить проблемы только одного нуждающегося в пересадке пациента, приходится тратить сумму, превышающую 20 тысяч евро.