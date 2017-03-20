Глава ФБР: Россия хотела помочь Трампу выиграть президентские выборы

Директор Федерального бюро расследования Джеймс Коми выступил в нижней палате конгресса США на слушаниях о «влиянии» РФ на президентские выборы.
Директор ФБР убежден, что Россия стремилась повлиять на итоги выборы главы государства в США, которые прошли в прошлом году, передает РИА Новости.
Джеймс Коми: «Мы считаем, что они (российские власти — ред.) хотели навредить нашей демократии, навредить ей (Клинтон — ред.) и помочь ему (Трампу — ред.). Думаю, во всех этих трех вещах мы были уверены уже в декабре».
Между тем у ФБР нет данных, подтверждающих, что внешнее вмешательство могло изменить результаты президентской кампании, признал Коми. Отсутствие каких-либо доказательств этого подтвердил и глава АНБ Майкл Роджерс, который также участвует в слушаниях конгресса.
Председательствующий на слушаниях конгрессмен Девин Нуньес поочередно задавал вопросы о наличии сведений об изменении итогов выборов в ключевых штатах. Роджерс каждый раз отвечал «нет», сообщает ТАСС.
не раз отвергали обвинения в том, что Россия якобы пыталась повлиять на результаты выборов президента США с помощью хакерских атак. Сам Трамп также неоднократно подчеркивал, что расследовать необходимо не эти необоснованные слухи, а утечки секретной информации из Белого дома и правоохранительных органов США.
Джеймс Коми: «Мы считаем, что они (российские власти — ред.) хотели навредить нашей демократии, навредить ей (Клинтон — ред.) и помочь ему (Трампу — ред.). Думаю, во всех этих трех вещах мы были уверены уже в декабре».
Между тем у ФБР нет данных, подтверждающих, что внешнее вмешательство могло изменить результаты президентской кампании, признал Коми. Отсутствие каких-либо доказательств этого подтвердил и глава АНБ Майкл Роджерс, который также участвует в слушаниях конгресса.
Председательствующий на слушаниях конгрессмен Девин Нуньес поочередно задавал вопросы о наличии сведений об изменении итогов выборов в ключевых штатах. Роджерс каждый раз отвечал «нет», сообщает ТАСС.
не раз отвергали обвинения в том, что Россия якобы пыталась повлиять на результаты выборов президента США с помощью хакерских атак. Сам Трамп также неоднократно подчеркивал, что расследовать необходимо не эти необоснованные слухи, а утечки секретной информации из Белого дома и правоохранительных органов США.
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