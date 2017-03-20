Подмосковный полицейский арестован за распространение детской порнографии

В подмосковной Коломне был задержан сотрудник муниципального управления МВД «Раменское».

По версии следствия, полицейский занимался распространением детской порнографии. По данному факту было возбуждено дело, подозреваемый уже уволен из органов правопорядка.



ГСУ СК по Московской области: «Благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к совершению указанного преступления 35-летнего сотрудника МУ МВД России „Раменское“».



По данным следователей, полицейский распространял порнографические материалы с участием несовершеннолетних, в том числе детей, не достигших 14-летнего возраста, со своего персонального домашнего компьютера. Это продолжалось в период с августа 2014-го по май 2015 года.



По ходатайству следственных органов подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

