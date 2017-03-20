«Последний клоун на Земле» выходит на петербургскую сцену

В музее современного искусства «Эрарта» 22–25 марта состоится премьера моноспектакля Антона Адасинского.

В Петербурге готовятся к российской премьере постановки Антона Адасинского. Это первый сольный спектакль известного актера, в котором он примерит демонические крылья и столкнется с деревом познания.



Действие спектакля «Последний клоун на Земле» развернется на фоне классических для театра декораций, будут использованы видеоинсталляции. Зрители вновь увидят смесь пантомимы, клоунады и современного танца. Сам Адасинский считает, что однозначную реакцию петербургской публики предугадать невозможно.



Антон Адасинский, режиссер, актер, музыкант: «Одни будут плеваться, уйдут сразу, другой будет смотреть на меня пристально. Третий будет сидеть с айфоном и передавать сообщения. Шок закончился, шок остался в голове. Есть желание не шокироваться, а проснуться. А для этого нужен не крик, а щекотка иногда, очень тихий звук, и человек просыпается, и необязательно орать».



Мировая премьера «Последнего клоуна» прошла в Дрездене. Местная пресса отметила мефистофелевский шарм Адасинского и мастерство жестов. Журналисты считают, он рассказал этим спектаклем не только о принципе смеха, но и о самопожертвовании клоуна.