Двор Русского музея превратят в конференц-зал

Совет по сохранению культурного наследия Петербурга принял проект приспособления одного из дворов Русского музея.
В новом плане нет скандальных стеклянных межэтажных перекрытий. В марте 2016-го стало известно, что музей намерен начать реставрацию. Этот проект вызвал немало неоднозначных дискуссий. И, похоже, компромисс найден.
Как сообщает корреспондент НТВ Катерина Правдина, корректировка проекта приспособления дворов Русского музея не вызвала у совета жарких споров. И не потому, что авторы вообще отказались от реконструкции. Просто внедрение, пусть и во внутреннюю жизнь Михайловского дворца, сделали более деликатным, минимизировав влияние новых элементов на исторические стены.
Рафаэль Даянов, архитектор, автор корректировок: «В предыдущем проекте было достаточно активно использовано пространство: огромная лестница, арки. От всего этого мы отказались. Все конструкции независимы от исторических. Таким образом у нас получился маленький конференц-зал».
В результате изменений пандусы для маломобильных групп на входе заменили подъемником. После замечаний его предложили сделать прозрачным. Еще попросили исключить из концепции стеклянное перекрытие и спецпомещение для людей с ограниченными возможностями тоже из стекла. Такой способ обустройства одного двора-памятника посчитали возможным. Не без оговорок, конечно.
Михаил Мильчик, заместитель председателя совета по сохранению культурного наследия: «Пространственное решение дворов как отсутствовало в проекте предметов охраны, так и отсутствует в утвержденном. Несмотря на некоторые подвижки, в данном проекте мы принципиально не ушли от того, что мы рассматривали тогда».
Подробности — в видеоматериале.
Как сообщает корреспондент НТВ Катерина Правдина, корректировка проекта приспособления дворов Русского музея не вызвала у совета жарких споров. И не потому, что авторы вообще отказались от реконструкции. Просто внедрение, пусть и во внутреннюю жизнь Михайловского дворца, сделали более деликатным, минимизировав влияние новых элементов на исторические стены.
Рафаэль Даянов, архитектор, автор корректировок: «В предыдущем проекте было достаточно активно использовано пространство: огромная лестница, арки. От всего этого мы отказались. Все конструкции независимы от исторических. Таким образом у нас получился маленький конференц-зал».
В результате изменений пандусы для маломобильных групп на входе заменили подъемником. После замечаний его предложили сделать прозрачным. Еще попросили исключить из концепции стеклянное перекрытие и спецпомещение для людей с ограниченными возможностями тоже из стекла. Такой способ обустройства одного двора-памятника посчитали возможным. Не без оговорок, конечно.
Михаил Мильчик, заместитель председателя совета по сохранению культурного наследия: «Пространственное решение дворов как отсутствовало в проекте предметов охраны, так и отсутствует в утвержденном. Несмотря на некоторые подвижки, в данном проекте мы принципиально не ушли от того, что мы рассматривали тогда».
Подробности — в видеоматериале.
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