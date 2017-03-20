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  • 20.03, 20:24

    В Нью-Йорке задержали россиянку, разыскиваемую Интерполом за убийство

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    В Нью-Йорке задержали россиянку, разыскиваемую Интерполом за убийство

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> задержали россиянку, разыскиваемую Интерполом за убийство

    Виктория Насырова два года находилась в розыске по линии Интерпола. Ее подозревают в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко в Краснодаре в 2014 году и хищении крупной суммы, которую ее жертва получила при продаже дома.

    Россиянка Виктория Насырова была задержана сегодня в нью-йоркском районе Бруклин. 41-летняя гражданка РФ находилась в международном розыске с 2015 года, пишет New York Post.

    Согласно документам иммиграционного суда США, Насырова перебралась из России в Мексику, а оттуда въехала в США. Причем она использовала фальшивые документы, чтобы попасть в Нью-Йорк.

    Женщина жила в Бруклине с ноября 2014-го. В начале текущего года на нее вышел нью-йоркский частный детектив Герман Уэйсберг, который был нанят родными убитой Алексеенко. Чтобы найти подозреваемую, он использовал данные, которые появлялись в ее Facebook.

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