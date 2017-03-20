Углеволокно и эндопротезы: в Москве открылся международный форум высоких технологий

В Центре международной торговли открылся форум новейших технологий. Каждый участник заявляет, что именно его проект может сделать жизнь комфортнее и принести большую прибыль уже завтра, если сегодня найдутся инвесторы, которые не побоятся рискнуть.

На одной выставке собрали новейшие российские технологии. В том числе материал нового поколения — углеродное волокно. Нити тонкие, но при этом крепкие. И сплести из них можно все, что угодно. Хотите — яхту, дизайнерские часы или, например, лыжные палки, которые очень легкие, но сломать их практически невозможно.



Пока единственный в России завод по производству такого легкого и прочного материала работает в Татарстане. Его запустили в 2015-м и уже через год получили только зарубежных заказов на 300 тонн. В основном из Китая и стран Евросоюза. Углеродное волокно уже используют в медицине, судостроении, авиации. А в будущем оно сможет полностью заменить металл.



Алексей Дремучев, представитель компании по производству углеродного волокна: «Крылья, те участки самолета, где необходима максимальная прочность и минимальный вес. Сегодня, например, Airbus на 55% состоит из композитных материалов, конкретно из углеродного волокна».



Применять его планируют и при строительстве ветропарков. Первые в России появятся уже в следующем году.



Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» по развитию и международному бизнесу: «Мы выиграли в прошлом году конкурс и начинаем строительство трех таких парков общей мощностью 600 мегаватт на юге России в Республике Адыгея».



Есть интересные разработки и в сфере медицины. Эндопротез тазобедренного сустава, который собирается, как конструктор. 70 тысяч операций в год в России делают, используя зарубежные разработки. Но массовое российское производство эндопротеза планируют запустить уже в ближайшие несколько месяцев, а через 5 лет выйти на показатели — 25 тысяч протезов в год. Кстати, отечественные будут как минимум вдвое дешевле иностранных аналогов.



В Центре международной торговли проходит не только выставка, но еще и дискуссии, круглые столы, деловые игры. Международный форум, который открылся в Москве, — это возможность для российских компаний не просто показать свои новейшие разработки, но и найти потенциальных покупателей.