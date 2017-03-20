Таланты шоу «Ты супер!» попробовали себя в роли радиоведущих

Двое участников музыкального шоу «Ты супер!», мечтающие о профессии журналиста, стали ведущими эфира из студии Sputnik — «Радиорубки Левитана», гостями которой в разное время были видные политики и мастера искусств.
В своем первом радиоэфире 16-летняя Анастасия Кравченя из Белоруссии и 17-летний Владислав Лоскутов из Казахстана смогли прочесть фрагменты исторических сводок Юрия Левитана и попробовать себя в роли дикторов, объявлявших о первом полете человека в космос. Юные вокалисты поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе «Ты супер!», рассказали о том, что помогает им добиваться успеха и чем их привлекает журналистика будущего. Чтобы передать привет и поблагодарить тех, кто желает им удачи и поддерживает во время выступлений на конкурсе, Анастасия и Владислав спели в эфире фрагмент гимна «Ты супер!».
В рамках экскурсии по агентству Sputnik конкурсанты «Ты супер!» увидели, как делаются новости и работают современные медиа. Руководитель Sputnik в странах СНГ и Балтии Андрей Благодыренко также рассказал об основах редакционной работы и специфике современной журналистики.
Анастасия Кравченя: «Sputnik теперь ассоциируется у меня со словом „друзья“. Работа журналиста — это здорово. Мне нравится ритм этой работы, здорово узнавать что-то новое и делиться этим с людьми».
Владислав Лоскутов: «Sputnik дал нам почувствовать себя журналистами, и мы уже поработали радиоведущими! Сегодня в эфире Sputnik мы смогли спеть гимн „Ты супер!“ И это — замечательно!»
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. Все выпуски доступны на странице проекта. Вы можете установить на свой смартфон приложение «Ты супер!» для iOS или Android. Кроме того, теперь и маленькие поклонники шоу могут проявить свои таланты. Для них организована караоке-акция «Ты супер!».
Следующий выпуск «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 25 марта, в 20:00.
В рамках экскурсии по агентству Sputnik конкурсанты «Ты супер!» увидели, как делаются новости и работают современные медиа. Руководитель Sputnik в странах СНГ и Балтии Андрей Благодыренко также рассказал об основах редакционной работы и специфике современной журналистики.
Анастасия Кравченя: «Sputnik теперь ассоциируется у меня со словом „друзья“. Работа журналиста — это здорово. Мне нравится ритм этой работы, здорово узнавать что-то новое и делиться этим с людьми».
Владислав Лоскутов: «Sputnik дал нам почувствовать себя журналистами, и мы уже поработали радиоведущими! Сегодня в эфире Sputnik мы смогли спеть гимн „Ты супер!“ И это — замечательно!»
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. Все выпуски доступны на странице проекта. Вы можете установить на свой смартфон приложение «Ты супер!» для iOS или Android. Кроме того, теперь и маленькие поклонники шоу могут проявить свои таланты. Для них организована караоке-акция «Ты супер!».
Следующий выпуск «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 25 марта, в 20:00.
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