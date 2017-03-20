В Петрозаводске вынесли приговор коллектору, угрожавшему взорвать детский сад

Суд Петрозаводска огласил приговор коллектору, который угрожал взорвать детский сад, если воспитатель не погасит долги. Сыщики установили, что Ренат Хайритдинов практически парализовал работу дошкольного учреждения. Всего за сутки он позвонил туда 40 раз.
А все потому, что одна из сотрудниц вовремя не оплатила кредит. По телефону мужчина требовал немедленно вернуть деньги. В противном случае обещал, что здание вместе с детьми взлетит на воздух. Всех малышей и сотрудников (а это больше 300 человек) в срочном порядке эвакуировали.
Однако никаких взрывных устройств саперы не нашли. Хайритдинова обвинили в самоуправстве и заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Из зала суда его отправили в колонию-поселение. Там он проведет ближайшие 10 месяцев.
Однако никаких взрывных устройств саперы не нашли. Хайритдинова обвинили в самоуправстве и заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Из зала суда его отправили в колонию-поселение. Там он проведет ближайшие 10 месяцев.
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