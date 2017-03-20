#ТЫСУПЕР!
Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.03, 20:23
    В Петрозаводске вынесли приговор коллектору, угрожавшему взорвать детский сад. детские сады, Карелия, коллекторы, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петрозаводске вынесли приговор коллектору, угрожавшему взорвать детский сад

    комментировать
    В Петрозаводске вынесли приговор коллектору, угрожавшему взорвать детский сад

    В Петрозаводске вынесли приговор коллектору, угрожавшему взорвать детский сад

    В Петрозаводске вынесли приговор коллектору, угрожавшему взорвать детский сад

      Суд Петрозаводска огласил приговор коллектору, который угрожал взорвать детский сад, если воспитатель не погасит долги. Сыщики установили, что Ренат Хайритдинов практически парализовал работу дошкольного учреждения. Всего за сутки он позвонил туда 40 раз.

      А все потому, что одна из сотрудниц вовремя не оплатила кредит. По телефону мужчина требовал немедленно вернуть деньги. В противном случае обещал, что здание вместе с детьми взлетит на воздух. Всех малышей и сотрудников (а это больше 300 человек) в срочном порядке эвакуировали.

      Однако никаких взрывных устройств саперы не нашли. Хайритдинова обвинили в самоуправстве и заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Из зала суда его отправили в колонию-поселение. Там он проведет ближайшие 10 месяцев.

      Новости по теме

      Бесчинства коллекторов

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru