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  • 20.03, 20:23
    Россия и Япония договорились добиваться от КНДР выполнения резолюций Совбеза ООН. дипломатия, запуски ракет, Лавров, ООН, Северная Корея, ядерное оружие, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Россия и Япония договорились добиваться от КНДР выполнения резолюций Совбеза ООН

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    Россия и Япония договорились добиваться от КНДР выполнения резолюций Совбеза ООН

    Россия и Япония договорились добиваться от КНДР выполнения резолюций Совбеза ООН

    Россия и Япония договорились добиваться от КНДР выполнения резолюций Совбеза ООН

      Россия и Япония сегодня решали межгосударственные задачи в формате «2+2». Усилия объединили министры иностранных дел и обороны двух стран.

      Формат «2+2» возобновился после трехлетнего перерыва и декабрьского визита Владимира Путина в Японию. Здесь говорят о прорыве в российско-японских отношениях. Впервые Москва и Токио обсуждают саму возможность совместного экономического освоения Курильских островов.

      Переговоры с японцами никогда не были простым делом. С другой стороны, есть проблемы, с которыми Москва и Токио вполне готовы разбираться вместе. Это ядерная программа Северной Кореи.

      Фумио Кисида, министр иностранных дел Японии: «Мы провели углубленный обмен мнениями по ядерной и ракетной проблемам Северной Кореи и согласились с тем, чтобы настоятельно требовать от Северной Кореи воздержаться от новых провокационных действий, а также соблюдать резолюции Совбеза ООН».

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы едины с нашими японскими партнерами в том, что Северная Корея должна неукоснительно выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН. Считаем при этом, что санкции, которые Совбез ООН ввел в отношении Пхеньяна, должны рассматриваться не как инструмент наказания, а как стимул для того, чтобы вернуть ситуацию в политико-переговорное русло».

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

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