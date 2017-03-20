На теле убитого в СИЗО топ-менеджера «Роскосмоса» нашли следы борьбы

Сегодня стали известны новые подробности гибели в столичном СИЗО
топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова.
Тело Евдокимова обнаружили в камере следственного изолятора 18 марта. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». И сегодня собеседник агентства ТАСС в правоохранительных органах назвал предварительную причину смерти. По данным экспертизы, это глубокая колото-резаная рана в области шеи, которая привела к большой кровопотере. Кроме того, на теле погибшего были найдены повреждения и следы, которые позволяют сделать предположение, что он сопротивлялся в момент убийства, сообщил источник РИА Новости.
Следственные действия сейчас продолжаются. Изучаются личные дела сокамерников Евдокимова. Следователи допрашивают сотрудников СИЗО, а также подследственных, которые контактировали с Евдокимовым. Свою проверку проводит и Общественная наблюдательная комиссия.
Иван Мельников, член Общественного наблюдательного комитета по местам принудительного содержания: «За месяц до произошедшего он был переведен в другую камеру. К сожалению, там нет видеонаблюдения, поэтому мы не можем сказать, что произошло. Есть только наши версии на сегодняшний день, которые мы отрабатываем и уточняем, то есть была ли какая-то вина со стороны администрации изолятора. Наша задача установить виновных в произошедшем».
на 200 миллионов рублей.
Следственные действия сейчас продолжаются. Изучаются личные дела сокамерников Евдокимова. Следователи допрашивают сотрудников СИЗО, а также подследственных, которые контактировали с Евдокимовым. Свою проверку проводит и Общественная наблюдательная комиссия.
Иван Мельников, член Общественного наблюдательного комитета по местам принудительного содержания: «За месяц до произошедшего он был переведен в другую камеру. К сожалению, там нет видеонаблюдения, поэтому мы не можем сказать, что произошло. Есть только наши версии на сегодняшний день, которые мы отрабатываем и уточняем, то есть была ли какая-то вина со стороны администрации изолятора. Наша задача установить виновных в произошедшем».
на 200 миллионов рублей.
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