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  • 20.03, 20:23
    На теле убитого в СИЗО топ-менеджера «Роскосмоса» нашли следы борьбы. Москва, расследование, Роскосмос, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На теле убитого в СИЗО топ-менеджера «Роскосмоса» нашли следы борьбы

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    На теле убитого в СИЗО <nobr>топ-менеджера</nobr> «Роскосмоса» нашли следы борьбы

    На теле убитого в СИЗО топ-менеджера «Роскосмоса» нашли следы борьбы

    На теле убитого в СИЗО <nobr>топ-менеджера</nobr> «Роскосмоса» нашли следы борьбы

      Сегодня стали известны новые подробности гибели в столичном СИЗО топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова.

      Тело Евдокимова обнаружили в камере следственного изолятора 18 марта. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». И сегодня собеседник агентства ТАСС в правоохранительных органах назвал предварительную причину смерти. По данным экспертизы, это глубокая колото-резаная рана в области шеи, которая привела к большой кровопотере. Кроме того, на теле погибшего были найдены повреждения и следы, которые позволяют сделать предположение, что он сопротивлялся в момент убийства, сообщил источник РИА Новости.

      Следственные действия сейчас продолжаются. Изучаются личные дела сокамерников Евдокимова. Следователи допрашивают сотрудников СИЗО, а также подследственных, которые контактировали с Евдокимовым. Свою проверку проводит и Общественная наблюдательная комиссия.

      Иван Мельников, член Общественного наблюдательного комитета по местам принудительного содержания: «За месяц до произошедшего он был переведен в другую камеру. К сожалению, там нет видеонаблюдения, поэтому мы не можем сказать, что произошло. Есть только наши версии на сегодняшний день, которые мы отрабатываем и уточняем, то есть была ли какая-то вина со стороны администрации изолятора. Наша задача установить виновных в произошедшем».

      В СИЗО исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по контролю за качеством и надежностью попал в декабре прошлого года. Его обвиняли по делу о хищении имущества корпорации «МиГ» на 200 миллионов рублей.

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