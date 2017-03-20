Сбой в движении поездов произошел на красной ветке метро в вечерний час пик

На Сокольнической линии московского метро увеличены интервалы движения поездов
из-за инцидента с пассажиром.
Сбой произошел в вечерний час пик на восточном участке красной ветки, сообщили в пресс-службе подземки. При этом в метрополитене подчеркивают, что интервалы между поездами увеличены незначительно.
Детали произошедшего с пассажиром не приводятся. По неофициальной информации, человек упал на рельсы.
18:40 Сокольническая линия. Восточный участок. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром.— Московское метро (@MetroOperativno) March 20, 2017
Детали произошедшего с пассажиром не приводятся. По неофициальной информации, человек упал на рельсы.
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