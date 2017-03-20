#ТЫСУПЕР!
Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.03, 20:23

    Сбой в движении поездов произошел на красной ветке метро в вечерний час пик

    комментировать

    Сбой в движении поездов произошел на красной ветке метро в вечерний час пик

    Сбой в движении поездов произошел на красной ветке метро в вечерний час пик

    На Сокольнической линии московского метро увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром.

    Сбой произошел в вечерний час пик на восточном участке красной ветки, сообщили в пресс-службе подземки. При этом в метрополитене подчеркивают, что интервалы между поездами увеличены незначительно.


    Детали произошедшего с пассажиром не приводятся. По неофициальной информации, человек упал на рельсы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru