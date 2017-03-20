«Осторожно! Злой крокодил»: москвичам могут разрешить заводить опасных животных

«Осторожно! Злой крокодил» или «Не входить! Ядовитая змея». Подобного рода объявления, вполне возможно, в скором времени появятся на дверях московских квартир. Дело в том, что жителям столицы хотят официально разрешить держать дома экзотических, а порой
по-настоящему опасных и непредсказуемых животных.
В московском департаменте природопользования и охраны окружающей среды объяснили, что законопроект направлен в первую очередь на защиту редких представителей фауны. Ведь невзирая на запрет, многие все равно не могут отказать себе в удовольствии и заводят крокодилов, медведей и даже тигров. Пытаясь спрятать животных, по сути, обрекают хищников на страдания. Только за последнее время изъяты 98 ящериц, две ядовитых змеи, 30 соколов, 140 черепах и пять обезьян.
Например, цирковой питон Гриша хоть и является любимцем публики, на самом деле может представлять серьезную опасность для окружающих, уверены столичные чиновники. Такие змеи ведь вырастают до трех метров. Хозяин рептилии Константин Сорокин уверяет: Григорий никого не обидит. За исключением разве что мыши. По словам Константина, никаких специальных знаний для того, чтобы содержать дома таких животных, не нужно. Главное — хороший уход и любовь хозяина.
Житель Таганрога, который прогуливался с медведем, тоже порядком удивил местных жителей. Мужчина вышел с питомцем на улицу на поводке и своим появлением произвел настоящий фурор. Соседи снимали животное на мобильные телефоны, но подойти никто так и не решился.
Челябинск тоже не отстает. Там мужчина появился на улицах города с волком. Зверь хищно оглядывался по сторонам, но массивная цепь вместо поводка не давала ему отойти от хозяина. Владелец даже предложил снимавшему видео прохожему и его детям познакомиться с волком поближе.
А в Иркутске в обычной квартире живет настоящий нильский крокодил. Питомец по кличке Тузик, к счастью, никого не порвал. Хозяин всегда пристально следит за рептилией. Правда, жена Сергея уже против такого соседства: это ведь сейчас Тузик еще относительно небольших размеров, а вырасти может до пяти метров.
Ящерицы, змеи, обезьяны. Некоторые даже умудряются держать в квартире рысь. Все эти животные, уверены чиновники, должны быть защищены, в том числе и от своих хозяев. По словам представителей столичного департамента природопользования, они уже направили в Мосгордуму законопроект о содержании диких животных.
Предполагается, что тем, кто все-таки решился завести какого-нибудь бабуина или аллигатора, нужно будет получить на это согласие соседей. Кроме того, крупные животные должны быть обеспечены и комфортной жилой площадью: держать взрослого льва в «однушке» вряд ли получится. Предполагается, что контролировать жизнь опасных животных предстоит спецкомиссии, полномочия которой будут неограниченными.
Например, цирковой питон Гриша хоть и является любимцем публики, на самом деле может представлять серьезную опасность для окружающих, уверены столичные чиновники. Такие змеи ведь вырастают до трех метров. Хозяин рептилии Константин Сорокин уверяет: Григорий никого не обидит. За исключением разве что мыши. По словам Константина, никаких специальных знаний для того, чтобы содержать дома таких животных, не нужно. Главное — хороший уход и любовь хозяина.
Житель Таганрога, который прогуливался с медведем, тоже порядком удивил местных жителей. Мужчина вышел с питомцем на улицу на поводке и своим появлением произвел настоящий фурор. Соседи снимали животное на мобильные телефоны, но подойти никто так и не решился.
Челябинск тоже не отстает. Там мужчина появился на улицах города с волком. Зверь хищно оглядывался по сторонам, но массивная цепь вместо поводка не давала ему отойти от хозяина. Владелец даже предложил снимавшему видео прохожему и его детям познакомиться с волком поближе.
А в Иркутске в обычной квартире живет настоящий нильский крокодил. Питомец по кличке Тузик, к счастью, никого не порвал. Хозяин всегда пристально следит за рептилией. Правда, жена Сергея уже против такого соседства: это ведь сейчас Тузик еще относительно небольших размеров, а вырасти может до пяти метров.
Ящерицы, змеи, обезьяны. Некоторые даже умудряются держать в квартире рысь. Все эти животные, уверены чиновники, должны быть защищены, в том числе и от своих хозяев. По словам представителей столичного департамента природопользования, они уже направили в Мосгордуму законопроект о содержании диких животных.
Предполагается, что тем, кто все-таки решился завести какого-нибудь бабуина или аллигатора, нужно будет получить на это согласие соседей. Кроме того, крупные животные должны быть обеспечены и комфортной жилой площадью: держать взрослого льва в «однушке» вряд ли получится. Предполагается, что контролировать жизнь опасных животных предстоит спецкомиссии, полномочия которой будут неограниченными.
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